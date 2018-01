Relembre os melhores lances de Vitor Belfort e aqueça para o UFC deste domingo

Share it

Prestes a pisar no octógono para fazer sua último duelo do contrato, Vitor Belfort terá pela frente o duro Uriah Hall na luta coprincipal do UFC Fight Night em St-Loius.

Com mais de 20 anos de carreira no MMA e 40 lutas profissionais, o “Fenômeno” poderá encerrar o seu caminhar no UFC, que começou em fevereiro de 1997. De lá para cá, Belfort realizou grandes batalhas e ajudou a colocar o esporte como um dos mais queridos no mundo inteiro.

Para relembrar algumas das grandes vitórias de Vitor Belfort, o UFC compilou grandes sucessos da fera no vídeo que você confere logo abaixo. Veja e aqueça para o UFC do próximo domingo, dia 14 de janeiro, ao vivo no Combate!

UFC Fight Night: Stephens x Choi

St-Loius, Missouri, EUA

14 de janeiro de 2018

Jeremy Stephens x Doo Ho Choi

Vitor Belfort x Uriah Hall

Paige VanZant x Jessica-Rose Clark

Kamaru Usman x Emil Meek

Card preliminar

Darren Elkins x Michael Johnson

James Krause x Alex White

Matt Frevola x Marco Polo Reyes

Thiago Alves x Zak Cummings

Kalindra Faria x Jessica Eye

Talita Bernardo x Irene Aldana

Danielle Taylor x JJ Aldrich

Mads Burnell x Michael Santiago

Kyung Ho Kang x Guido Cannetti