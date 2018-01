O estrangulamento de André Galvão em Rodrigo Pimpolho no Europeu de Jiu-Jitsu

Share it

Quase uma semana inteira de disputas no tatame é o que o Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF em 2018 promete aos fãs da arte suave.

Agendado entre os dias 16 e 21 de janeiro, o primeiro torneio desta temporada receberá em Odivelas, Portugal, os maiores nomes do Jiu-Jitsu mundial em busca do primeiro passo para o sonhado Grand Slam da IBJJF (que consiste em garantir o ouro no Europeu, Brasileiro, Pan e Mundial).

Em um destes inflamados Europeus, mais precisamente em 2015, André Galvão (Atos) e Rodrigo “Pimpolho” Fajardo (Gracia Barra) ficaram frente a frente para brigar pela vaga na final do peso pesado.

Galvão, para ficar com a vitória, emborcou e escorregou para as costas de Pimpolho. De lá, aplicou o estrangulamento que garantiu a vitória. Mais tarde, no mesmo dia, Galvão vencera Renato Cardoso (Alliance) para sagrar-se campeão do torneio.

Relembre no vídeo abaixo!