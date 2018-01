Arsenal de ataques da meia-guarda

Share it

Na semana 8 do curso da Renzo Gracie Online Academy, o professor André Monteiro ensina raspagens e finalizações a partir da meia-guarda, uma posição que muitas pessoas trabalham apenas do ponto de vista defensivo, fazendo transições e reposições. Trata-se de um equívoco estratégico, pois a meia-guarda oferece diversos pontos de apoio, pegadas e alavancas para você surpreender os passadores de guarda com ataques implacáveis.

Vale lembrar que muitos competidores se consagraram no Mundial de Jiu-Jitsu com um jogo baseado em ataques da meia-guarda, como é o caso de Roberto Gordo, Bernardo Faria e Celsinho Venicius. Inspire-se nesses grandes ídolos da arte suave e faça bom proveito desta semana na RGOA.

A semana 8 do programa Renzo Gracie Online Academy está organizada da seguinte forma:

Cinco técnicas de ataque a partir da meia-guarda.

Kata guruma: Muita gente acha que o kata guruma é uma queda que requer força para a sua execução. O professor Garry St. Leger, no entanto, prova o quanto a mecânica do golpe se baseia em refino técnico e agilidade.

Qualidade de vida: Passatempos podem renovar as suas energias e manter você motivado a treinar Jiu-Jitsu.

Dia 1: Segunda-feira

Por cima, na meia-guarda, o adversário consegue abraçar a sua cabeça e impor pressão. Trata-se de uma situação vantajosa para ele, que pode arriscar uma finalização ou progredir para o cem-quilos. Porém, com uma manobra sutil e surpreendente, você tem a chance de inverter a posição e ficar por cima.

Dia 2: Terça-feira

Aula 2: Ida para as costas a partir da esgrima

Mesmo que o adversário consiga se defender da tentativa de inversão demonstrada na aula anterior, ele tende a abrir espaço para você aplicar a esgrima e progredir para as costas do oponente.

Dia 3: Quarta-feira

Aula 3: Use a lapela para ir às costas do oponente

Ao trabalhar com a guarda aberta, recomenda-se usar a perna flexionada como um escudo controlando a distância em relação ao corpo do oponente. Com esse escudo, você pode empurrar o tronco do adversário, a fim de encontrar espaço para esgrimá-lo e, com a ajuda da lapela, progredir para as costas.



Atividades relaxantes renovam as energias e aumentam a sua disposição para os treinos. Veja como Bruno Fernandes faz com que seus passatempos sejam peças fundamentais para potencializar o aprendizado no Jiu-Jitsu.

Dia 4: Quinta-feira

Aula 5: Raspe quando o adversário envolve com o braço a sua esgrima

Você esgrima o adversário a fim de progredir para as costas dele, mas o oponente envolve com o braço a sua esgrima, bloqueando o seu caminho. Entenda como você pode aproveitar essa situação para desequilibrá-lo e cair por cima.

Dia 5: Sexta-feira

Aula 6: Estrangulamento da meia-guarda

Por cima, o adversário ganha a esgrima com o braço direito e tenta passar a sua meia-guarda esparramando o peso progressivamente. Aprenda um estrangulamento sorrateiro e eficiente para surpreendê-lo no meio do caminho.

