Mão na gola e bote no triângulo: a finalização de Caio Terra no Europeu de Jiu-Jitsu

Primeiro torneio da temporada 2018, o Europeu de Jiu-Jitsu promete transformar Odivelas, em Portugal, no pico mais procurado pelos craques da arte suave.

O campeonato, programado para rolar entre os dias 18 e 21 de janeiro, com possibilidade de estender-se também para os dias 15, 16 e 17 (dependendo do número de inscritos), tem como tradição receber os maiores nomes do Jiu-Jitsu mundial, estes em busca do sonhado Grand Slam da IBJJF, que consiste em morder o ouro no Europeu, Brasileiro, Pan e Mundial.

Em 2016, Caio Terra brilhou com exibições de refinada técnica e finalizações belas. EM uma de suas primeiras lutas na campanha em questão, a fera tirou da cartola um bote caprichado no triângulo, que evoluiu num armlock da posição.

Reveja no vídeo abaixo e aqueça para o Europeu de Jiu-Jitsu!