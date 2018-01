Jiu-Jitsu: Buchecha, Lo, Miyao e Márcio André em ação no ACBJJ 10, em São Paulo

Share it

Os fãs de Jiu-Jitsu terão um início de 2018 inesquecível, e o responsável por tornar realidade a vontade de ver de perto alguns dos principais nomes mundiais da modalidade em ação será o Absolute Championship Berkut. A maior organização de lutas da Europa desembarca pela segunda vez no Brasil com seu show da arte suave, desta vez em São Paulo, no ginásio do clube Hebraica, no dia 26 de janeiro. O galáctico card do show tem 17 lutas, incluindo duas disputas de título e nomes como Marcus Buchecha, Leandro Lo, Romulo Barral, Bráulio Estima, entre outros gigantes.

No topo do card, um choque de titãs. Os jovens talentosos Luiz Panza e João Gabriel Rocha duelam pelo título da categoria peso pesado (acima de 95 kg) após excelentes resultados nos torneios do evento. Na disputa pelo cinturão no peso leve (até 65 kg), um embate de campeões mundiais entre Augusto Tanquinho (2013) e Paulo Miyao (2015). Tanquinho brilhou na última edição do evento, em dezembro passado, e sagrou-se campeão do GP até 60 kg, enquanto Miyao já faturou o torneio da categoria em duas oportunidades.

Dez vezes campeão mundial e maior nome do Jiu-Jitsu na atualidade, Marcus Buchecha vestirá seu kimono para abrilhantar a noite do ACB JJ 10. Buchecha retorna ao seu estado natal para enfrentar o perigoso Mahamed Aly. Outro duelo que está no imaginário dos fãs da arte suave é o desafio entre o também paulista e pentacampeão mundial Leandro Lo, contra Otávio Sousa, tricampeão do mundo. Outro dono de cinco títulos mundiais escalado para o show é Lucas Lepri, que enfrenta o talentoso Marcio André, campeão do GP da sétima edição do evento, no Rio de Janeiro.

Após excelente temporada em 2017, quando alcançou o título mundial, Erberth Santos terá pela frente um desafio europeu. Ele encara o polonês Adam Wardzinski, campeão nacional peso e absoluto em 2016. Campeão mundial e do ADCC em 2015, Claudio Calasans enfrenta o duro Patrick Gaudio, enquanto o bicampeão do ADCC Yuri Simões pega o russo Abdurakhman Bilarov.

Duas lendas vivas do Jiu-Jitsu enriquecem o cartão de lutas do ACB JJ 10. Rômulo Barral e Bráulio Estima somam juntos oito títulos mundiais, cinco de “Rominho” e três do “Carcará”, e lutam contra Arnaldo Maidana e Rudson Mateus, respectivamente. Para completar, o experiente Rodrigo Cavaca mede forças com Igor Silva, Gabriel “Fedor” Lucas encara Ricardo Evangelista e Mikey Musumeci, terceiro americano a se sagrar campeão mundial de Jiu-Jitsu na história, pega Rafael Barata.

“O card que o ACB está trazendo para o Brasil, para a edição em São Paulo, é simplesmente o melhor de todos os tempos. Teremos incríveis disputas pelo cinturão, lutas muito bem casadas e a oportunidade dos fãs assistirem diversos campeões mundiais de Jiu-Jitsu em ação. O Brasil é o berço da arte suave, então nada mais justo que ser palco da união do maior evento europeu com as melhores lutas de Jiu-Jitsu. O ACB valoriza com excelência as artes marciais, sua filosofia, seus lutadores, seus fãs, e é isso que o público pode esperar do evento no Brasil, um grande espetáculo no qual os protagonistas são os lutadores de verdade, aqueles que têm a filosofia das artes marciais em sua essência”, comentou Rick Monstro, empresário e representante do ACB no Brasil.

Os fãs já podem garantir seu lugar no evento para acompanharem de perto às espetaculares lutas do ACB JJ 10. Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis através do site https://acbjj10.eventbrite.com. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 (trinta reais).

O direito de transmissão do ACB JJ 10 para o Brasil está em processo de negociação com alguns veículos de comunicação de TV aberta e fechada. “Assim que anunciamos o card do show através das redes sociais do ACB, o impacto foi muito grande. Fomos procurados por alguns veículos para exibição para o Brasil, e acredito que muito em breve encerraremos as negociações e o público de todo o país poderá acompanhar todas as emoções da grande noite de lutas que teremos”, encerrou Rick.

(Fonte: Assessoria de imprensa)