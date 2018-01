Encerrada a temporada 2017 do Ranking Meiaguarda; veja quem venceu no Ceará

Share it

No dia 17 de dezembro de 2017, foi encerrada a temporada eletrizante do Jiu-Jitsu cearense e também do Ranking Meiaguarda, concorrido prêmio que há sete anos estimula e divulga os atletas do infantil ao sênior no estado do Ceará.

Com todos os pontos contabilizados, as 43 categorias tiveram seus pódios definidos para a cerimônia de premiação, agendada para o mês de janeiro, no auditório da Arena Castelão.

No total, 129 atletas vão receber as honrarias, entre eles os faixa-pretas Talison Soares, Berg Barbosa, Aloisio Jr, Napoleão Cavalcante. Almir Jr, Flavio Cantareli e Blasco Luiz, além de Gilson Nunes e Victor Hugo que foram destaques internacionais este ano.

Outros nomes que brilharam na classificação foram João Victor Machado (Nova União), que disputou eventos pequenos e grandes, faturando como melhor da faixa-roxa; Lindisney Lima (Gracie Barra), que não mediu esforços para competir dentro e fora do estado, conquistando o título na azul; como também a garotada cascuda Alisson Silva (Soul Fighters), Sergio Emanoel (BD Team), Pablo Yan (BD Team) e João Marcelo (Checkmat) que mantiveram a consistência nas competições e são garantia de um futuro promissor da arte suave alencarina.

Confira os nomes dos competidores que serão homenageados pelo Ranking Meiaguarda!

Faixa-preta

1º Talison Soares (Checkmat)

1º Berg Barbosa (Gracie Barra)

3º Italo Gonçalves (BD Team)

Faixa-marrom

1º Jonas Bruno (DBK)

2º Bebeto Oliveira (GFTeam)

3º Kildere Sousa (MG)

Faixa-roxa

1º João Victor Machado (Nova União)

2º Fellype Rocha (Carlson Gracie)

3º Davi Silva (ZR Team)

Faixa-azul

1º Lindisney Lima (Gracie Barra) – 247.500

2º Lucas Brandão (Checkmat) – 122.500

3º Paulo Henrique (Gracie Barra) – 104.000

Faixa-branca

1º Keven Nobre (MG)

2º Ramon Rodrigues (MG)

3º Roberto Sampaio (Gracie Barra)

Faixa-azul juvenil

1º Macksuel Maciel (Checkmat)

2º Caio Levi (DBK)

3º Felipe Carlos (MG)

Faixa-branca juvenil

1º Denilson Sousa (Cicero Costha)

2º David Yuri Cunha (Checkmat)

3º David Lima (BD Team)

Infanto-juvenil colorida

1º Alisson Silva (Soul Fighters/DGT)

2º Kauan Melo (Chekmat)

3º Ulisses Neto (Checkmat)

Infanto-juvenil faixa-branca

1º Pablo Yan (BD Team)

2º Tiago Braga (Ares JJ)

3º Silvio Victor (Checkmat)

Infantil Colorida

1º Sergio Emanoel (BD Team)

2º Matheus Vinicius (Cicero Costha)

3º Fabiano da Silva (MG) – 64.000

Infantil Branca

1º João Marcelo (Checkmat)

2º Juan Victor Rocha de Oliveira (Nova União)

3º Gustavo Machado (Nova União)

Infanto-Juvenil colorida

1º Isabelly Kilvia (Gracie Barra)

2º Vitoria Bianca (Gracie Barra)

3º Stefanny Yasmnin (Gracie Barra)

Infanto-Juvenil faixa-branca

1º Anna França (Cicero Costha)

2º Nicole Emilly (Gracie Barra)

3º Myrella Sayonara (Nva Uniao)

Infantil Colorida

1º Nicoly Almeida (Cicero Costha)

2º Hilary Gonzaga (BD Team)

3º Bianca Rodrigues (Checkmat)

Infantil faixa-branca

1º Geovana Lobo (Gracie Barra)

2º Eduarda Lobo (Gracie Barra)

3º Emily Lobo (Gracie Barra)

Feminino

Geral

1º Welen Gabroele (BFC)

2º Jorraina Karoline (Soul Fighters)

3º Day Sousa (Soul Fighters)

Faixa-preta

1º Amanda Carvalho (Soul Fighters)

2º Suellen Marinho (Ares)

3º Juliana Bezerra (Checkmat)

Faixa-marrom

1º Thamires Castro (GC-Pepey)

2º Juliana Gomes (Global Fight)

Faixa-roxa

1º Janaina Maia (SAS)

2º Alinny Moraes (Cicero Costha)

3º Daniela Sleiman (Nova União)

Faixa-azul

1º Welen Gabriele (BFC)

2º Day Sousa (Soul Fighters)

3º Anna Vyrginia (GC-Pepey)

Faixa-branca

1º Jorraina Karoline (Soul Fighters)

2º Mariana Magalhaes (Ares)

3º Flavia Bittencourt (Gracie Humaitá)

Submission

Faixa-preta

1º Almir Jr (DGT)

2º Helio Mourão (Gracie Barra)

3º Francisco William de Sá (SAS)

Faixa-marrom

1º Fabricio Gonzaga (Junior Samurai)

2º Vinicios Bezerra (Checkmat)

3º Jecton Panda (DGT)

Faixa-roxa

1º Relter Filho (MG)

2º Italo Ferreira (Pitbull Brothers)

3º João Victor Machado (Nova União)

Faixa-azul

1º Marcio Valerio (Gracie Barra)

2º Rodrigo Feitosa (ZR Team)

3º Gil Rodrigues (Checkmat)

Faixa-branca

1º Marney Max (Pitbull Brothers)

2º Roberto Sampaio (Gracie Barra)

3º Vinicius da Silva (Gracie Barra)

Juvenil

1º Caio Levi (DBK)

2º David Cunha Silva (Checkmat)

3º Wellington Silva (Checkmat)

Kids

1º Sergio Emanoel (BD Team)

2º Alisson Silva (Soul Fighters)

3º Erlan Ferreira (BFC)

Feminino

1º Leidiane Regis (Checkmat)

2º Welen Gabriele (BFC)

3º Mylena Euller (Gracie Humaitá)

Master

Geral

1º Gleyson Anderson (Gracie Barra)

2º Aloisio Jr (Ares)

3º Marcos Maciel (Checkmat)

Faixa-preta

1º Aloisio Jr (Ares)

2º Helio Mourão (Gracie Barra)

3º Almir Jr (DGT)

Faixa-marrom

1º Tammy França (Ares)

2º Afonso Silva (Checkmat)

3º Mariano Emes (Kimura/Nova União)

Faixa-roxa

1º Francisco Edney (Checkmat)

2º Francisco Carlos (Cicero Costha)

3º Bruno Ribeiro (Gracie Barra)

Faixa-azul

1º Gleyson Anderson (Gracie Barra)

2º Marcos Maciel (Checkmat)

3º Reginaldo Rodrigues (Gracie Barra)

Faixa-branca

1º Weslley Jr (Checkmat)

2º Joaõ Paulo Medeiros (Soul Fighters)

3º Sau Silva (Carlson Gracie)

Sênior

Geral

1º Vagner Cordeiro (SAS)

2º Napoleão Cavalcante (BD Team)

2º Blasco Luiz (Checkmat-RN)

Faixa-preta

1º Napoleão Cavalcante (BD Team)

1º Blasco Luiz (Checkmat-RN)

3º Iranildo Gigante (GC-Pepey)

Faixa-marrom

1º Fabio Freitas (Soul Fighters)

2º Antonio Marcos (Ares)

3º Fabio Cavalcante (Nova União)

Faixa-roxa

1º Vagner Cordeiro (SAS)

2º Flavio Regis (Checkmat)

3º Edgladson Furtado (Checkmat)

Faixa-azul

1º Gildenio Fernandes (Carlson Gracie)

2º Fabiano Trindade (Soul Fighters)

3º Danyel do Vale Carvalho Nogueira (Darcio Lira)

Faixa-branca

1º Vinicius Aguiar (DBK)

2º Paulo Eduardo Paz (Game Fight)

3º Luciano Nogueira Sales (Soul Fighters)

Submission

Master

1º David Nascimento (BFC)

2º Pedro Dias (GC-Pepey)

3º Giobatta Ragni (Global Fight)

Sênior

1º Flavio Cantarele (BFC)

2º Blasco Luiz (Checkmat)

3º Hermes França (Global Fight)