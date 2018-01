Mackenzie Dern com estreia agendada no UFC para março; conheça a adversária

Share it

Depois de conquistar os maiores títulos no Jiu-Jitsu e migrar com sucesso para o MMA, com cartel perfeito de cinco vitórias e belas finalizações no Invicta e no Legacy, Mackenzie Dern finalmente teve sua carreira no esporte de luvinhas direcionada para o maior evento do mundo, o UFC.

As informações, divulgadas pelo jornalista Ariel Helwani, do MMA Fighting, indicam que Dern terá seu debute no Ultimate no dia 3 de março, no UFC 222, em edição agendada par rolar em Las Vegas. Sua adversária será Ashley Yoder.

Mack fez sua primeira luta de MMA em 2016, e de lá para cá acumulou cinco sucessos, três por finalização. Em sua última luta, no Invicta FC 26, finalizou Kaline Medeiros com um armlock no terceiro assalto.

Já Yoder (5v, 2d) chegou invicta no Ultimate, e amargou suas duas primeiras derrotas em sequência, para Justine Kish e Angela Hill.

