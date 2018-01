Manual prático para você blindar suas costas

Share it

A semana 7 do curso da Renzo Gracie Online Academy oferece a você conhecimento técnico para se defender de uma das situações mais adversas num combate de Jiu-Jitsu: o ataque pelas costas.

Sim, nós nos referimos àquele momento em que o oponente põe os ganchos com as pernas, acopla-se ao seu tronco como uma mochila e começa a mirar no seu pescoço e/ou nas suas articulações.

Se você fica aflito só de imaginar, não perca as aulas de Robson Gracie Jr., o Robsinho, que ensina mais de dez formas diferentes de escapar do domínio à retaguarda, bloqueando tentativas de finalização e se reposicionando de forma favorável.

Ao estudar e absorver as mecânicas ensinadas, você vai estar capacitado a blindar sua retaguarda contra os mais habilidosos pegadores de costas da sua academia e dos campeonatos.

A semana 7 do programa Renzo Gracie Online Academy está organizada da seguinte forma:

Treze técnicas de defesa contra o domínio das costas.

Sumi Gaeshi: a mecânica da “técnica de sacrifício” que faz você ir ao chão inicialmente para só então encontrar o ponto de desequilíbrio do adversário.

Qualidade de vida: Bruno Fernandes vai mostrar a você que o conceito de idade é muito relativo no universo do Jiu-Jitsu.

Dia 1: Segunda-feira



Sendo dominado pelas costas, Renzo Gracie mostra o passo a passo para você bloquear as tentativas de estrangulamento do adversário e escapar com segurança, reposicionando-se para colocar o oponente na guarda.

Aula 2: Defesa das costas aprisionando os braços do opoente

Quando o adversário domina as suas costas, você não deve ficar apavorado, tentando escapar na marra e desperdiçando energia à toa. Recorra ao sangue-frio e ao refino técnico, como nesta defesa sutil, ensinada por Robson Gracie Jr., o Robsinho.

Aula 3: Defesa das costas terminando por cima

Aprenda uma forma eficiente para escapar do domínio do adversário às suas costas, terminando a movimentação por cima dele, na guarda ou até mesmo na meia-guarda.

Dia 2: Terça-feira

Aula 4: Defesa das costas indo para a meia-guarda

Tome cuidado ao tentar escapar do domínio pelas costas aplicado pelo adversário, pois ele pode se antecipar ao seu movimento, reposicionando-se na montada. Confira como o professor Robsinho Gracie evita que isso aconteça.

Aula 5: Defesa das costas passando o braço do oponente para o outro lado

O momento em que o adversário avança uma das mãos para catar a gola do seu kimono pode ser decisivo para você escapar do ataque pelas costas. Veja como Robsinho Gracie se aproveita dessa situação.

Aula 6: Variação da defesa das costas passando o braço do oponente para o outro lado

Robson Gracie Jr. volta a se utilizar da defesa ensinada na aula anterior. Porém, agora, em vez de terminar o movimento dentro da guarda do adversário, Robsinho conclui a movimentação por baixo, fazendo guarda. Entenda por que isso acontece e adicione as duas alternativas de escape ao seu jogo.

Dia 3: Quarta-feira

Aula 7: Defesa das costas quando o oponente domina a sua gola

Se, durante o ataque pelas costas, o adversário conseguir passar o braço rente ao seu pescoço e dominar a gola cruzada, o risco de você ser finalizado é grande. Mesmo assim, existem formas para você se defender do estrangulamento e escapar do sufoco. Confira!

Aula 8: Defesa das costas evitando o mata-leão

Tome cuidado ao tentar se defender do estrangulamento de golas cruzadas pelas costas, pois, dependendo da direção para a qual você tenta desviar o braço do oponente, você pode deixar o seu pescoço vulnerável ao mata-leão.



“Sou muito velho para praticar Jiu-Jitsu”. Bruno Fernandes destrói esse tipo de pensamento, uma das desculpas mais comuns quando alguém quer evitar o ingresso numa academia da arte suave.

Dia 4: Quinta-feira

Aula 10: Defenda-se movimentando a cabeça de forma circular

Caso o adversário use a cabeça para direcionar o seu corpo para o lado que é favorável ao arrocho do estrangulamento pelas costas, você pode movimentar o pescoço de forma a contornar a cabeça do oponente, encontrando espaço para escapar do golpe.

Aula 11: Escape pelo “lado errado”

Quando você sofre um ataque pelas costas, mesmo que o adversário consiga dominar a sua gola cruzada e direcionar o seu corpo para o lado favorável ao arrocho do estrangulamento, existe uma maneira eficiente para você se defender e escapar.

Aula 12: Libertando-se do “cinto de segurança”

O domínio pelas costas conhecido como cinto de segurança é muito eficiente, capaz de conectar o lutador que ataca à retaguarda do oponente de forma justa, como se fosse uma mochila. Porém, existem formas de escapar.

Dia 5: Sexta-feira

Aula 13: Escapando a cabeça para baixo

Em essência, quando sofremos um ataque pelas costas, o que precisamos para escapar é abrir espaço, criar brechas para escapulir. Ao puxar o braço que ataca o seu pescoço, Robson Gracie Jr. consegue a fresta necessária para escorregar a cabeça para baixo e se reposicionar na meia-guarda

Aula 14: Uma última alternativa de defesa

Robson Gracie ensina a mais difícil de todas as suas opções de defesa contra estrangulamentos pelas costas. Trata-se de um giro radical e arriscado, mas que, por ser inusitado, pode surpreender muitos oponentes.

Aula 15: Sumi Gaeshi

O sumi gaeshi é conhecido como uma “técnica de sacrifício”, já que o lutador que executa o golpe vai ao chão inicialmente, para só então encontrar o ponto de desequilíbrio do adversário. Trata-se, portanto, de uma técnica bastante ousada. E certamente uma das mais belas da cartilha deste curso.

Melhore seu jiu-jitsu com a Renzo Gracie Online Academy

Veja a agenda RGOA:

Semana 1: Ataques da guarda fechada

Semana 2: Retenção da guarda

Semana 3: Ataques laterais

Semana 4: Saída dos 100kg

Semana 5: Pegadas de costas

Semana 6: Ataques das costas

Semana 7, 8, 9 …, 998, 999, 1000: Surpresa! A cada semana, um nova tópico.

Mais: Quedas, Defesa Pessoal, Dicas de qualidade de vida, Documentários, Entrevistas, etc.

Tudo isso por 9,58 por mês, no plano anual.

Tenha acesso à mais completa e moderna academia online de Jiu-Jitsu do planeta.