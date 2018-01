Jiu-Jitsu: A queda e a finalização de Leandro Lo no GP de Pesados da IBJJF

Share it

Leandro Lo não teve dos seus melhores anos em 2017, mas conseguiu alguns grandes resultados na temporada. No GP de Pesos Pesados da IBJJF, por exemplo, o líder da NS Brotherhood conquistou o vice-campeonato ao ser parado pelo amigo Marcus Buchecha na final. Antes, porém, Lo teve de encarar duras batalhas.

Uma delas foi no combate de estreia no GP, contra Ricardo Evangelista (GFTeam). No início do duelo, Evangelista metralhou a guarda de Lo com pressão para passar. Depois de brigaram bastante por pegadas no alto e algumas tentativas de Lo da guarda, o paulista fez a jogada que definiria a luta.

Lo, para desequilibrar a luta empata puxou para guarda, e rapidamente levantou, com a perna de Evangelista presa com a lapela. Do single-leg, Lo conseguiu a queda próximo a área de segurança, mas ganhou os dois pontos. Por cima no solo, Leandro colocou o joelho na barriga, montou e atacou na kimura que valeu a vitória.

Reveja a movimentada luta no vídeo abaixo!