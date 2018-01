Ronaldo Jacaré e seu quedão de estreia na faixa-preta de Jiu-Jitsu

Share it

Hoje é dia de relembrar. Voltamos no tempo, para agosto de 2003, no Desafio Black Belt, realizado em São Paulo. O personagem principal: Ronaldo Jacaré.

Jacaré, na época, era mais conhecido como atual campeão absoluto faixa-marrom da IBJJF. O torneio em questão seria seu debute na faixa-preta.

No duelo contra o cascudo Delson “Pé-de-Chumbo” Heleno, Jacaré fez as pegadas e impôs o seu ritmo, sacudindo e aplicando uma plástica queda. No fim, 7 a 0 para o Jaca e muita comemoração.

No MMA, Jacaré terá seu próximo compromisso no UFC no dia 27 de janeiro, contra Derek Brunson, em Charlotte.

Relembre no vídeo abaixo!