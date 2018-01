8 dicas de André Galvão para melhorar seu Jiu-Jitsu em 2018

Share it

O ano de 2018 está aí, e junto dele começa uma nova temporada de treinos e aprendizado em cima do tatame. E para você começar este ano novo com o pé direito, resgatamos dos nossos arquivos uma pérola para te inspirar a evoluir ainda mais nos próximos meses.

Pentacampeão mundial de Jiu-Jitsu e supercampeão do ADCC, André Galvão é conhecido pelo seu estilo explosivo e sempre no ataque. Para você aprender com a fera, buscamos algumas dicas do líder da Atos nos nossos arquivos e tudo que você tem a fazer é ler e se inspirar a treinar ainda mais forte neste 2018.

Estude as dicas e melhore ainda mais o seu jogo!

1. Independentemente do resultado ou da forma que a luta está, você não deve nunca parar ou pensar em desistir.

2. Lute caindo para dentro, mostre a qualidade do seu Jiu-Jitsu em todas as lutas.

3. Jiu-Jitsu foi feito para lutar e não para amarrar. O Jiu-Jitsu está cheio de amarrão, que luta para dizer que não bateu para fulano ou ciclano.

4. Treine finalizações nos mais diversos aspectos e situações.

5. Não tenha um Jiu-Jitsu de uma, duas ou três posições. Treino de tudo.

6. Perceba onde está o controle principal de cada posição. Saiba matar as pegadas do adversário.

7. O segredo para ficar bom nas posições é treinar muito, fazer muito giro e afiar muito ela, com repetição e controle.

8. Arrisque suas posições e finalizações durante os rolas na academia, até a hora em que essas começarem a sair nos campeonatos.