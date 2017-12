Jiu-Jitsu: Marcos Giusti ensina detalhe para finalizar com facilidade no relógio

Share it

Experiente professor e implacável competidor, nosso GMI Marcos Giusti, líder da Alfa Jiu-Jitsu Academy, mostrou para seus alunos e leitores de GRACIEMAG o seu segredo para finalizar no estrangulamento relógio, com demonstrações na teoria e também na prática.

Primeiro, na sede da equipe em Araranguá, Santa Catarina, Giusti escalou o aluno Nei Silva para explicar os detalhes. Depois de travar o oponente pelo braço, para que este gire para a arapuca, Giusti trava a perna para evitar a reposição de guarda e assim girar com a mão na gola para apertar no estrangulamento.

Na prática, Marcos, na frente do placar no campeonato, aproveita a movimentação do inimigo para atacar na sua posição forte. Repare que o posicionamento do oponente foi o clique necessário para Giusti rapidamente executar a técnica, já gravada por anos de repetição.

Confira os detalhes da execução no vídeo abaixo e coloque mais este truque na sua manga!