Melhores do ano 2017: Veja os destaques do Jiu-Jitsu eleitos por GRACIEMAG e pelos leitores

Com menos de uma semana para o fim da temporada 2017, é chegada a hora de conhecermos os melhores do ano no Jiu-Jitsu.

Para definir os destaques, nossa equipe de jornalistas e fotógrafos debateu por horas a fio depois de derrubar algumas tigelas de açaí, e nossa lista veio com aqueles que se destacaram nas 10 categorias propostas.

Pela primeira vez desde que elegemos os melhores do ano, há mais de uma década, a escolha do melhor lutador do ano ficou empatada, e decidimos por apontar dois cascas. Marcus Buchecha, rei absoluto do principal torneio do ano, foi um deles; e o outro foi Rubens Cobrinha, que teve um ano sobrenatural e, aos 38 anos, terminou a temporada com o título brasileiro, europeu, do Pan, do Mundial e do ADCC. Haja gás e talento.

Já a melhor lutadora do ano foi escolhida mais facilmente: a incontestável Tayane Porfírio, que levou tudo no pano em 2017.

Confira a seguir, os vencedores nas demais categorias, na escolha de nossa equipe e também no voto de nossos sagazes leitores, que desceram a mão no teclado e ajudaram a apontar os melhores do ano. Alguns votos, descaracterizados ou com atletas fora das respectivas categorias adequadas, foram desconsiderados.

*** MELHORES DE 2017 ***

1. Melhor lutador de Jiu-Jitsu:

Eleitos por GRACIEMAG: Marcus Buchecha e Rubens Cobrinha

Voto popular: Marcus Buchecha

2. Melhor lutadora de Jiu-Jitsu:

Eleita por GRACIEMAG: Tayane Porfírio

Voto popular: Bia Mesquita

3. Finalização do ano:

Eleita por GRACIEMAG: Roger Gracie em Marcus Buchecha no Gracie Pro

Voto popular: Roger Gracie em Marcus Buchecha no Gracie Pro

(Reveja aqui)

4. Melhor lutador sem kimono:

Eleito por GRACIEMAG: Felipe Preguiça

Voto popular: Felipe Preguiça

5. Melhor lutadora sem kimono:

Eleita por GRACIEMAG: Bia Mesquita

Voto popular: Bia Mesquita

6. Lutador de MMA:

Eleito por GRACIEMAG: Georges St-Pierre

Voto popular: Demetrious Johnson

7. Lutadora de MMA:

Eleita por GRACIEMAG: Rose Namajunas

Voto popular: Cris Cyborg

8. Finalização no MMA:

Eleita por GRACIEMAG: Demetrious Johnson contra Ray Borg no UFC 216

Voto popular: Demetrious Johnson contra Ray Borg no UFC 216

(Reveja aqui)

9. Melhor atleta de Jiu-Jitsu não faixa-preta:

Eleito por GRACIEMAG: Rudson Mateus

Voto popular: Kaynan Duarte

10. Melhor atleta de Jiu-Jitsu master:

Eleito por GRACIEMAG: Rafael Lovato Jr.

Voto popular: Karla Hipólito

* Alguns votos, descaracterizados ou com atletas fora das respectivas categorias adequadas, foram desconsiderados.