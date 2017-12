Manual prático para você finalizar pelas costas

Share it

Dominar o adversário pelas costas corresponde a uma posição de máxima supremacia num combate, quase uma declaração de xeque-mate. A partir daí, só resta a você finalizar! É exatamente isso que Igor Gracie ensina na Semana 6 do curso da Renzo Gracie Online Academy.

Um verdadeiro arsenal de chaves e estrangulamentos para você, pela retaguarda, obrigar os adversários a darem os três tapinhas. Ezequiel, mata-leão, estrangulamento de golas cruzadas, katagatame, relógio, armlock e muito mais. Não perca!

A Semana 6 está organizada da seguinte forma:

Onze técnicas de finalização pelas costas.

Koshi Guruma: muito utilizado nos campeonatos de Jiu-Jitsu esportivo, este golpe também é muito aplicado em movimentos de defesa pessoal.

Qualidade de vida: Bruno Fernandes revela maneiras para você superar as lesões.

Dia 1: Segunda-feira

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span><span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Quando você domina o adversário pelas costas e ele tenta bloquear o seu ataque via mata-leão, surge uma ótima oportunidade para você variar o golpe e finalizar com um o estrangulamento ezequiel.

Aula 2: Estrangulamento de golas cruzadas

No momento em que você domina as costas do oponente e ele consegue se libertar de um dos ganchos com a perna, tome cuidado ao insistir na posição apenas com o segundo gancho, pois você pode ser aprisionado na meia-guarda. Veja a melhor forma de agir nessa situação e finalizar com o estrangulamento de golas cruzadas.

Aula 3: Armlock

Quando o oponente tenta se defender de um ataque pelas costas, ele costuma deixar alguma parte do corpo vulnerável. Nesta videoaula, ao defender o pescoço, Leo Tunico deixa o braço exposto ao bote do professor Igor Gracie. Confira!

Dia 2: Terça-feira

Aula 4: Detalhes de ajuste para o estrangulamento de golas cruzadas

Você está fora do campo de visão do adversário. Trata-se de uma das principais vantagens ao atacar pelas costas. Portanto, ao dominar a gola do oponente, não exponha a sua mão, de forma que ele possa vê-la e neutralizá-la. Entenda como se tornar “invisível” nesta videoaula.

Aula 5: Novos detalhes de ajuste para o estrangulamento de golas cruzadas

Existem vários pequenos ajustes para tornar o seu ataque pelas costas eficiente e finalizador, como, por exemplo, o posicionamento da sua cabeça, que é capaz de encurtar o espaço que o oponente tem para trabalhar a defesa. Confira esse e outros detalhes valiosos.

Dia 3: Quarta-feira

Aula 6: Armlock através do domínio com chave Kimura

Se você quer se tornar um bom pegador de costas, você precisa saber transitar com facilidade entre o domínio conhecido como “cinto de segurança” e o domínio com chave kimura, este último muito indicado para quem gosta de finalizar com ataques ao braço do oponente. Igor Gracie tem os macetes dessa transição.

Aula 7: Relógio

Considerando a hipótese de o adversário tentar fugir do domínio pelas costas, virando de quatro apoios sobre o tatame, você pode finalizá-lo com um golpe clássico da cartilha do Jiu-Jitsu: o estrangulamento relógio.

Lesões podem afastar você da academia, afetando drasticamente a sua consistência nos treinos e o seu progresso como lutador. Veja então cinco dicas fundamentais para você não se machucar nos treinos de Jiu-Jitsu.

Dia 4: Quarta-feira

Aula 9: Mais ajustes para o estrangulamento de golas cruzadas

O adversário é muito forte e usa as duas mãos para bloquear o arrocho do seu estrangulamento pelas costas? Veja este vídeo e aprenda a se movimentar para abrir novos espaços e conseguir usar a própria perna para quebrar o bloqueio do oponente.

Aula 10: Uma finta para encaixar o estrangulamento Ezequiel

Uma ótima maneira de surpreender o adversário ao atacá-lo pelas costas é fintar o estrangulamento tradicional com golas cruzadas e, no momento em que o oponente tentar se defender, variar o ataque para um ajuste via estrangulamento ezequiel.

Dia 5: Sexta-feira

Aula 11: Katagatame pelas costas

Igor Gracie costuma aproveitar o domínio das costas com os ajustes do “cinto de segurança” para, rapidamente, promover um giro com o corpo, terminando a movimentação com o katagatame encaixado. Confira o passo a passo desse bote sensacional.

Aula 12: Mata-leão

Você precisa saber finalizar o adversário via mata-leão, afinal, trata-se de um ataque pelas costas que não requer pegadas em golas ou lapelas, você pode aplicar tanto em lutas com kimono, como também sem kimono e em situações de defesa pessoal. Confira o que Igor Gracie tem a ensinar sobre o golpe mais emblemático do Jiu-Jitsu.

Aula 13: Koshi Guruma

A mecânica do koshi guruma é muito utilizada nos campeonatos de Jiu-Jitsu esportivo, porém, você também vai reconhecê-la em diversos movimentos de defesa pessoal, como na técnica de bloqueio a soco, contra-atacando com a projeção do oponente por sobre o ombro. Confira o passo a passo do golpe.

Melhore seu jiu-jitsu com a Renzo Gracie Online Academy

Veja a agenda RGOA:

Semana 1: Ataques da guarda fechada

Semana 2: Retenção da guarda

Semana 3: Ataques laterais

Semana 4: Saída dos 100kg

Semana 5: Pegadas de costas

Semana 6: Ataques das costas

Semana 7, 8, 9 …, 998, 999, 1000: Surpresa! A cada semana, um nova tópico.

Mais: Quedas, Defesa Pessoal, Dicas de qualidade de vida, Documentários, Entrevistas, etc.

Tudo isso por 9,58 por mês, no plano anual.

Dê de presente o acesso à mais completa e moderna academia online de Jiu-Jitsu do planeta.