Jiu-Jitsu: Reveja as duas finalizações do ano na eleição GRACIEMAG

Nossa equipe e os fanáticos leitores de GRACIEMAG se uniram na eleição dos melhores do ano de 2017, com votos no Jiu-Jitsu e também no MMA.

Após os votos do time GRACIEMAG e de contados os votos dos preferidos da galera, dentre os eleitos tivemos duas finalizações escolhidas como as melhores de 2017, e os votos foram iguais, tanto do nosso time quanto no voto popular.

O duelo entre Roger Gracie e Marcus Buchecha terminou com um estrangulamento pelas costas, e este foi eleito o melhor golpe de 2017 no Jiu-Jitsu. No MMA, o campeão Demetrious Johnson arremessou e pegou Ray Borg ainda no alto, para finalizar num armlock sensacional.

Reveja as duas finalizações nos vídeos abaixo!

Roger Gracie x Marcus Buchecha – Gracie Pro

Demetrious Johnson x Ray Borg – UFC 216