Jiu-Jitsu na Estrada: Gabriel Marinho e o projeto social que une crianças no Rio

Antes mesmo de ter um caminho traçado na sua vida, o professor Gabriel Marinho, da nossa GMI ProCombat, tinha em mente que seu destino seria ensinar Jiu-Jitsu para crianças carentes. Seu sonho se tornou realidade, e agora a missão do faixa-preta é realizar outros muitos sonhos com os pés no dojô.

Nossos parceiros do Jiu-Jitsu na Estrada visitaram o professor em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no projeto social Maria Olímpia. Lá, Gabriel tem como objetivo juntar no tatame crianças de todas as classes sociais, e ensinar o bom Jiu-Jitsu como ferramenta de união.

Além de Gabriel, outro personagem importante do vídeo é o sorridente Robinho. Após perder o movimento das pernas, por conta de uma doença aos 3 anos de idade, o jovem aprendeu com o Jiu-Jitsu a superar barreiras e a adaptar tudo ao seu redor, com a felicidade para sobrepor qualquer desafio.

Confira essa história no vídeo abaixo!