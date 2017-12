Os melhores do Jiu-Jitsu cearense? Desafio Ranking Meiaguarda responde neste sábado

Share it

Grandes emoções vão rolar no Desafio Ranking MEIAGUARDA, que rola neste sábado, 23 de dezembro, no Shopping Rio Mar Kennedy, em Fortaleza. Com um elenco de astros do Jiu-Jitsu cearense, a chapa promete esquentar nas áreas de luta.

Um bom exemplo é na faixa-preta sênior do submission, no qual o ex-lutador do UFC Hermes França (Global Fight), Flavio Cantareli (BFC), Blasco Luiz (Checkmat) e Regis Lima (Evolution) prometem dar show para o fã do bom Jiu-Jitsu. Caso algum das atletas, por motivo alheio ao torneio, não puder comparecer, está de reserva o competidor Hildeth Cavalcante (Evolution).

O torneio de honra do Ranking MEIAGUARDA segue a regra que o atleta tem que alcançar sua vaga entre os quatro primeiros da tabela. Os competidores de cada categoria do Ranking vão se enfrentar todos contra todos dentro do grupo, com vitória por finalização valendo cinco pontos, vitória por pontos valem três pontos e empate um ponto. Os dois lutadores que somarem mais pontos após as três rodadas fazem a final da divisão.

O campeão de cada categoria leva um belo troféu e o certificado com a respectiva colocação, além de se consagrar como o rei dos tatames nordestinos em 2017. Já o 2º, 3º e 4º colocados serão recompensados com certificados das suas devidas posições no torneio. Vale lembrar que caso entre esses quatro algum lutador não puder participar, por motivo alheio a competição, será convocado o atleta da posição sub-sequente.

Os ingressos para assistir o show de lutas estão sendo vendidos por apenas 10 reais. Mais informações pelo telefone (85) 98954-3813

Confira abaixo a lista de convocados

Preta

Berg Barbosa (Gracie Barra)

Italo Gonçalves (BD Team)

Pedro Henrique (Evolution)

Marcelo Marques (MG)

Marrom

Kildere Sousa (MG)

Fernando Kylderi (Cicero Costha)

Geovani Silva (Gracie Barra)

Davi Carlos (MG)

Roxa

Antonio Filho (Nova União)

Fellype Rocha (Carlson Gracie)

Gilberto Mamut (Checkmat)

Paulo André Lanzillotti (Checkmat)

Azul

Lucas Brandão (Checkmat)

Eduardo Forte (Gracie Barra)

Diego Cordeiro (Nova União)

Rodrigo Feitosa (ZR Team)

Branca

Keven Nobre (MG)

Roberto Sampaio (Gracie Barra)

Ramon Rodrigues (MG)

Kaio Mendes (MG)

Azul Juvenil

Macksuel Maciel (Checkmat)

Caio Levi (DBK)

Nayron Icaro (GC-Pepey)

Murilo Rodrigues (Checkmat)

Branca Juvenl

Denilson Sousa (Cicero Costha)

David Yuri Cunha (Checkmat)

Jose Vitor Oliveira (Soul Fighters)

Alan Robson (Pitbull Brothers)

Infanto Colorida

Kaua Melo (Checkmat) x Pedro Henrique (Nova União)

Alisson Silva (Soul Fighters) x Pedro Cézar (Brazilian Fight Fortaleza)

Pablo Yan (BD Team) x a definir

Infantil Colorida

Sergio Emanuel (BD Team) x Pedro Afonso (Checkmat)

FEMININO

Faixa-roxa

Janaina Maia (SAS)

Camila Almeida (Cicero Costha)

Jessica Mirtes (Gracie Barra)

Rithy Sales (GC-Pepey)

Faixa-Azul

Welen Gabriele (BFC)

Day Sousa (Soul Fighters)

Adna Suzany (BD Team)

Karol Mendes (Cicero Costha)

Faixa-Branca

Mariana Magalhaes (Ares)

Flavia Bittencourt (Gracie Humaitá)

Kauany Crisley (MG)

Ana Carla (Gracie Barra)

Master

Faixa-preta

Antonio Ferreira (BLEC)

Walber França (Evolution)

Samuel Falcão (GC-Pepey)

Alexsandto Dias Manin (BD Team)

Faixa-marrom

Mariano Emes (Kimura/Nova União)

Afonso Silva (Cicero Costha)

Junior Moura (Nova União)

Pedro Dias (GC-Pepey)

Faixa-Roxa

Francisco Edney (Checkmat)

Francisco Carlos (Cicero Costha)

Alan Nascimento (Checkmat)

Fagner Cordeiro (GFTeam)

Faixa-Azul

Gleyson Anderson (Gracie Barra)

Reginaldo Rodrigues (Gracie Barra)

Haroldo Queiroz (MG)

Kawaii Ota (GC-Pepey)

Faixa-Branca

Weslley Jr (Checkmat)

Joaõ Paulo Medeiros (Soul Fighters)

Douglas Alves (Soul Fighters)

Fagner Pereira (Junior Samurai)

Sênior

Faixa-preta

Blasco Luiz (Checkmat-RN)

Dari Duarte (carlson Gracie)

Hermes França (Global Fight)

Nazareno Gomes (Evolution)

Faixa-marrom

Fabio Freitas (Soul Fighters)

Antonio Marcos (Ares)

Fabio Cavalcante (Nova União)

Alexandre Souza (Ares)

Faixa-roxa

Flavio Regis (Checkmat)

Edgladson Furtado (Checkmat)

Marcos Roberio (DBK)

Joao Paulo Lofti (Ares)

Faixa-Branca

Paulo Eduardo Paz (Marcos Moreno)

Luciano Sales (Soul Fighters)

Humberto Firmino (BFC)

Antonio Amauri (Soul Fighters)

Submission

Preta

Helio Mourão (Gracie Barra)

William de Sá (SAS)

Flavio Cantareli (BFC)

Alysson Bruno (Cicero Costha)

Marrom

Jecton Panda (DGT)

Vinicios Bezerra (Checkmat)

Oslan Neuton (Checkmat)

Davi Carlos (MG)

Roxa

Italo Ferreira (Pitbull Brothers)

Welison Medeiros (Carlson Gracie)

Fellype Rocha (Carlson Gracie)

Thyago Bezerra (HC)

Azul

Marcio Valerio (Gracie Barra)

Rodrigo Feitosa (ZR Team)

Gil Rodrigues (Checkmat)

Laire Agulha (Soul Fighters)

Branca

Marney Max (Pitbull Brothers)

Roberto Sampaio (Gracie Barra)

Vinicius da Silva (Gracie Barra Maracanaú)

Ewerson Almeida (Ares JJ)

Master

Giobatta Ragni (Guilhotina)

David Nascimento (BFC)

Pedro Dias (GC-Pepey)

Marcos Maciel (Checkmat)

Sênior

Flavio Cantarele (BFC)

Blasco Luiz (Checkmat)

Hermes França (Global Fight)

Regis Lima (Evolution)

(Fonte: Assessoria de imprensa)