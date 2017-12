Matheus Zimmermann ensina defesa do relógio com finalização no Jiu-Jitsu

Share it

Líder da Top Brother Sul, nossa academia GMI em Pelotas, Matheus Zimmermann comemora o ano que passou com seu tatame lotado de ávidos alunos e muitas experiencias boas, sem falar nas histórias para contar. A celebração de um 2017 recheado de sucessos não poderia ser diferente.

O professor realizou nesta semana a graduação da equipe, premiando os seus aplicados alunos com novas faixas e graus. E para celebrar o dia, Zimmermann gravou um vídeo no qual ensina uma saída eficaz contra o adversário que ataca no estrangulamento relógio.

Para evitar a finalização, Matheus aguarda a movimentação do oponente e combina a levantada da perna assim que o adversário dá o primeiro passo. Em seguida, tomba e ataca a mão do inimigo, com uma mão de vaca. Caso o aluno que estuda o vídeo esteja na faixa-branca, que proíbe tal finalização, o faixa-preta mostra como usar a mesma transição para chegar no cem-quilos tem atacar no pulso.

Confira o golpe e a transição no vídeo abaixo e blinde cada dia mais o seu Jiu-Jitsu!

