Há 20 anos: O armlock de Vitor Belfort com instruções de Carlson Gracie no UFC

Com apenas 20 anos de idade, Vitor Belfort já deixava claro que seria um dos maiores atletas de MMA do mundo, e há 20 anos, no dia 21 de dezembro de 1997, o craque brasileiro mostrou que o seu Jiu-Jitsu era tão refinado quanto as habilidades no boxe, e o grande mestre Carlson Gracie teve grande parcela na apresentação de gala do casca-grossa.

Foi na primeira edição do Ultimate no Japão, realizado em Yokohama. Depois de sofrer seu primeiro revés na carreira, contra Randy Couture, em luta que valia a chance de disputar o cinturão peso pesado da organização, Belfort voltou com a intenção de mostrar para o mundo a qualidade do seu Jiu-Jitsu.

Contra ele, entrou no cage Joe Charles, wrestler e judoca americano com forte base no grappling. Para vencer, Belfort não disparou um soco sequer. O brasileiro encurtou, levou para baixo e trabalhou as transições no solo.

Detalhe interessante do vídeo, que você vê logo abaixo, é que Carlson Gracie estava bem próximo ao microfone. Com instruções precisas, e a constante designação para Belfort não bater, e apenas usar o Jiu-Jitsu, deixam o vídeo ainda mais interessante.

No fim do combate, aos 4min do primeiro round, Belfort ataca no armlock que valeu a vitória. Confira no vídeo abaixo e relembre um pouco da história do MMA com a técnica de Vitor Belfort no Jiu-Jitsu!