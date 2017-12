Rodolfo Vieira assina com o ACB para atuar no Jiu-Jitsu e no MMA

Share it

Astro do Jiu-Jitsu com empreitada forte no MMA, Rodolfo Vieira confirmou presença em um grande evento para 2018. Depois de atuar de luvinhas no Arzalet FGC e no Shooto, Rodolfo está de contrato assinado para atuar no ACB MMA, e tem outra novidade no contrato.

Sem lutar Jiu-Jitsu profissionalmente há alguns anos (seu último título foi no ADCC 2015), Rodolfo foi anunciado também como novo contratado do ACBJJ, organização de Jiu-Jitsu que tem no seu plantel os maiores nomes da arte suave mundial, como Marcus Buchecha, Leandro Lo, Romulo Barral, Lucas Lepri, Erberth Santos e muitos outros.

Para os fãs, está será a chance de ter o “caçador de faixa-preta” de volta aos tatames depois do longo hiato, com a possibilidade de rever a fera em ação usando kimono, além da possibilidade de ver Rodolfo em lutas que existiam apenas no imaginário dos que acompanham o cenário atual.

Card estelar em janeiro abre temporada do Jiu-Jitsu

Outra novidade vinda da organização do leste europeu foi a confirmação do card recheado que será apresentado em São Paulo, no dia 26 de janeiro, em local ainda a ser confirmado.

Além de duas lutas valendo o título, outras 15 lutas estarão presentes no card, recheado de campeões mundiais, nomes da elite do Jiu-Jitsu mundial e veteranos consagrados no esporte.

Como fica difícil separar um destaque em meio aos nomes do card, confira abaixo a lista e poste nos comentários qual combate será o mais aguardado da edição número 10 do ACBJJ.

Luiz Panza vs Joao Gabriel Rocha (Disputa de cinturão)

Augusto Tanquinho vs Paulo Miyao (Disputa de cinturão)

Marcus Almeida vs Mahamed Aly

Leandro Lo vs Otavio Sousa

Marcio Andre vs Lucas Lepri

Erberth Santos vs Adam Wardzinski

Claudio Calasans vs Patrick Gaudio

Romulo Barral vs Arnaldo Maidana

Yuri Simoes vs Abdurakhman Bilarov

Braulio Estima vs Rudson Mateus

Mikey Musumeci vs Rafael Barata

Gabriel Lucas vs Ricardo Evangelista

Marcelo Mafra vs Luan Carvalho

Rodrigo Cavaca vs Igor Silva

Thiago Sa vs Josh Hinger

Osvaldo Moizinho vs Nicollas Welker

Lucas Rocha vs Rodrigo Caporal