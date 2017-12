Mauro Ayres ensina ataque duplo da guarda fechada para surpreender no Jiu-Jitsu

Share it

Nosso professor GMI Mauro Ayres, líder da Mauro Ayres BJJ Academy, em Ipanema, mostrou para seus alunos uma posição interessante para finalizar o adversário que fica arisco dentro da guarda fechada. E nós de GRACIEMAG captamos a filmagem para dividir o conhecimento com você, nobre leitor.

Na aula, Mauro mostra como surpreender o oponente que faz boa postura na guarda, para abrir e trabalhar na passagem. Com um movimento técnico, o professor desequilibra o adversário e consegue fazer a pegada na gola. Depois, com o braço do oponente preso, Mauro mostra duas opções para finalizar: ou no estrangulamento ou na chave de braço.

Confira a posição no vídeo abaixo e inclua mais esta posição no seu jogo! Para aprender mais com a fera, siga no instagram @mauroayresbjjacademy ou faça uma visita na nossa academia credenciada!

Mauro Ayres BJJ

Rua Visconde de Pirajá, 318,

Sobreloja 205 A, Ipanema

# (21) 3594-2991 / 99991-0391

bjjmauroayres@gmail.com

www.mauroayresbjj.com