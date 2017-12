Que atletas foram destaques no Jiu-Jitsu e no MMA na temporada 2017?

Share it

O fim de 2017 está próximo. As equipes já estão em reta final de suas confraternizações, os principais torneios também encerraram suas edições nesta temporada. Então é chegada a hora de você, leitor assíduo de GRACIEMAG, nos ajudar a escolher os melhores de 2017, no Jiu-Jitsu e no MMA.

Confira abaixo nossas dez categorias. Qualquer candidato votado entra no páreo; para validar o voto, no entanto, ele precisa estar aqui embaixo, na seção de comentários do GRACIEMAG.com. Votos nas redes sociais não serão computados.

1. Melhor lutador de Jiu-Jitsu (masculino)

2. Melhor lutadora de Jiu-Jitsu (feminino)

3. Melhor finalização do ano no Jiu-Jitsu (com ou sem kimono)

4. Melhor lutador sem kimono

5. Melhor lutadora sem kimono

6. Lutador de MMA do ano

7. Lutadora de MMA do ano

8. Melhor finalização no MMA

9. Melhor atleta de Jiu-Jitsu não faixa-preta

10. Melhor atleta de Jiu-Jitsu Master