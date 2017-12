Neiman Gracie e a arte de chegar às costas dos adversários

Share it

Em todos os combates que disputou em sua vitoriosa carreira no MMA, Neiman Gracie se movimenta em busca do domínio das costas de seus rivais, abrindo assim o caminho para o triunfo. O craque não apenas chega às costas com facilidade, ele também é capaz de se estabilizar na posição e transitar com facilidade. Esta semana, nas aulas do curso da Renzo Gracie Online Academy, você vai ter acesso a todo esse conhecimento específico de Neiman.

É a oportunidade perfeita para você desenvolver um verdadeiro GPS mental, mapeando atalhos para a retaguarda dos adversários a partir das mais diversas posições: guarda, meia-guarda, cem-quilos, norte-sul, montada.

A semana 5 do programa Renzo Gracie Online Academy está organizada da seguinte forma:

Dez técnicas de progressões para as costas do adversário em busca de finalização.

Drop morote seoi nage: a mecânica de derrubar girando o corpo e ajoelhando-se entre as pernas do adversário.

Qualidade de vida: Como se manter protegido de situações de adversidade nas ruas, utilizando-se de toda a confiança que o Jiu-Jitsu proporciona a você.

Dia 1- Segunda-feira

Aula 1: Pegada de costas a partir da guarda fechada

Na guarda fechada, estoure a pegada que o oponente faz no paletó do seu kimono, cruze o braço dele na diagonal e aproveite o atalho que se forma para chegar às costas.

Aula 2: Pegada de costas a partir da meia-guarda

Surpreenda os adversários que tentam transpor a sua meia-guarda. Ganhe uma esgrima, avançando o braço rente à axila do passador. Depois, posicione-se lateralmente. Esses ajustes vão permitir que você progrida para o domínio das costas.

Dia 2 – Terça-feira

Aula 3: Variação para o domínio das costas a partir da meia-guarda

Por baixo, na meia-guarda, você esgrima o oponente e busca progredir para as suas costas. O passador, no entanto, usa o braço para envolver a sua esgrima, bloqueando o caminho. Neiman Gracie mostra como reverter o jogo.

Aula 4: Esgrima cruzada para ir às costas a partir da meia-guarda

Em vez de buscar a axila direita de Leo Tunico, Neiman Gracie opta por esgrimar a axila esquerda, passando o corpo por baixo do tronco do passador rumo às suas costas.

Dia 3 – Quarta-feira

Aula 5: Pegada de costas a partir da montada

O segredo de muitas posições está no senso de antecipação do lutador. Quando Leo Tunico começa a fugir os quadris para escapar da montada, Neiman Gracie posiciona-se lateralmente, atacando pela retaguarda.

Aula 6: Do cem-quilos para as costas





Ao chegar ao domínio lateral, o adversário tende a se fechar defensivamente. Que tal ceder um pouco de espaço em forma de armadilha? No momento em que o oponente gira o corpo para escapar, forma-se a oportunidade perfeita para dominá-lo pelas costas com os ajustes do cinto de segurança. Confira o passo a passo dessa progressão, na aula de Neiman Gracie produzida pela RGOA.

Aula 7: Razões para fazer Jiu-Jitsu: Confiança

As técnicas de defesa pessoal são um elemento fundamental no Jiu-Jitsu. Entenda como praticar a arte-suave pode tornar você uma pessoa muito mais confiante, com um senso aguçado para se manter à distância de situações de conflito nas ruas.

Dia 4 – Quinta-feira

Aula 8: Do cem-quilos para as costas 2

Voltamos a estudar o caso de o oponente se fechar defensivamente quando está por baixo, no cem-quilos. Neiman Gracie mostra um domínio interessante ao braço flexionado de Leo Tunico. Depois de fazer um giro de 180 graus, obrigando Tunico a se posicionar de lado, o Gracie passa a perna e se reposiciona com o domínio total das costas de Tunico.

Aula 9: Do norte-sul para as costas

Subestimada por muitos praticantes de Jiu-Jitsu, a posição norte-sul serve para imobilizar, abrir espaços e também oferece várias opções eficientes de ataque, como esta surpreendente progressão para as costas do adversário através de poderosas pegadas na lapela do paletó.

Dia 5 – Sexta-feira

Aula 10: Dominando as costas com pegada cruzada na lapela

O adversário se fecha em quatro apoios e você precisa encontrar espaço para inserir os ganchos com as pernas e conquistar o pleno domínio das costas. Confira uma maneira simples e eficiente para lidar com essa situação.

Aula 11: Domínio das costas com cambalhota

Com uma movimentação acrobática, Neiman Gracie surpreende o oponente que se fecha defensivamente em quatro apoios. Com duas pegadas firmes e bem justas junto às golas do paletó do adversário, o Gracie aplica uma cambalhota e termina a progressão com pleno domínio da retaguarda do oponente.

Aula 12: Drop morote seoi nage

O drop morote seoi nage é semelhante ao ippon seoi nage, com um pequeno diferencial: agora você não vai mais aplicar o golpe em pé, mas sim ajoelhando-se entre as pernas o adversário. Quanto mais embaixo do oponente você conseguir se posicionar, mais potente será o desequilíbrio.

P.S. Melhore seu jiu-jitsu com o time Renzo Gracie – RGOA

Veja o que te espera:

Week 1: Attacks from closed guard

Week 2: Guard retention

Week 3: Side attacks

Week 4: Escape from side control

Week 5: Back-takes

Week 6: Attacks from the back

Week 7, 8, 9 …, 998, 999, 1000:

Conteúdos exclusivos – A cada semana um novo tópico

Além disso: Quedas, autodefesa, dicas de estilo de vida, documentários, entrevistas, etc. Até o final de 2017, 50% de desconto na Renzo Gracie Online Academy.

Inscreva-se agora e junte-se à escola de jiu-jitsu online mais completa e moderna do planeta.