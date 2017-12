Filho de Royce e atleta do Bellator, Khonry relembra treino de Jiu-Jitsu com Helio Gracie

Share it

No dia 20 de janeiro de 2018, mais um Gracie fará sua estreia no MMA profissional, com o intuito de propagar o legado da família e espalhar o potencial do Jiu-Jitsu ainda mais.

O nome da fera é Khonry Gracie. Competidor de sangue azul, filho do lendário Royce Gracie, Khonry participou recentemente de uma coletiva de imprensa nos EUA, para promover o seu duelo contra Devon Brock, no Bellator 192. Dentre os temas abordados, o jovem de 20 trouxe para os jornalistas uma lembrança carinhosa do avô Helio Gracie.

“A última vez que eu vi o vovô Helio nós treinos”, relembra Khonry. “Ele me colocou na guarda e disse: ‘Passa a minha guarda.’ Ele tinha 94 anos e eu pensei que seria fácil. Tentei abaixar uma das pernas dele para passar, não consegui. Tentei a outra, sem sucesso também. Pensei: ‘Nossa, como ele é forte.’ Pus minha mão na cintura dele para tentar passar, ele puxou minha mão para o solo e fez uma pegada muito forte. Eu nunca na minha vida conseguiria liberar aquela pegada. Eu tinha 14 anos, sinto falta dele todos os dias.”

Além das boas memórias, Khonry também dividiu com os jornalistas sua missão maior no MMA, além de crescer no esporte e buscar um cinturão: fazer o Jiu-Jitsu popular.

“Quando meu pai começou, a missão era espalhar o Jiu-Jitsu pelo mundo”, disse Khonry. “A missão continua sendo essa. Levar o Jiu-Jitsu o mais longe possível. Estou aqui para levar comigo o nome e o legado da família Gracie. Fazer com que meu pai e meu avô sintam orgulho. Eu treino boxe, um pouco de wrestling e kickboxe, além de tamb´´em um pouco de judô. Mas o foco maior é no Jiu-Jitsu, estou aqui para mostrar a força do Jiu-Jitsu.”

E você, amigo leitor, qual a melhor memória que você tem de um treino que marcou sua vida? Poste nos comentários e divida conosco!