Vídeo: Flávio Canto mostra seu Jiu-Jitsu contra campeã de judô, no Japão

Share it

Fera nas quedas, o judoca Flávio Canto, além de premiado na arte de derrubar, é também faixa-preta de Jiu-Jitsu com muitas opções no solo. Seu jogo de finalizações, ou “ne waza” no judô, foi mundialmente conhecido e temido por seus adversários.

Hoje aposentado dos tatames, vez ou outra o craque veste seu kimono e pões suas habilidades em prática. Uma dessas rolou neste mês de dezembro, em visita à renomada escola Kodokan de judô, em Tóquio, no Japão. Canto fez um treininho solto contra Yuka Osumi, faixa-preta campeã nacional na modalidade.

Com raspagens, quedas e finalizações, Canto abriu a caixa de ferramentas e mostrou para a judoca japonesa como se faz quando o combate vai para o solo. Confira o treino no vídeo abaixo!