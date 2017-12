Guilherme Iunes ensina contragolpe para o single-leg no Jiu-Jitsu

Share it

Professor da Gracie Barra e líder das nossas GMIs Recreio e Bandeirantes, Guilherme Iunes traz toda a semana para os seus alunos um truque diferente para que estes possam surpreender seus adversários nos treinos e campeonatos. Desta vez, o faixa-preta dividiu um desses macetes também conosco.

Guilherme mostra, no vídeo abaixo, como ele responde ao adversário que ataca no single-leg, com um contragolpe que permite cair por cima, no domínio lateral. Veja, estude as pegas e o movimento de queda, e pratique você também esta opção.

