De novo: Atleta aplica queda de Jiu-Jitsu e nocauteia no MMA

Há quem diga que Luis Gomez(6v, 1d), atleta de MMA americano, contou com a sorte ao aplicar uma queda que nocauteou seu adversário, no fim de 2016. Contudo, no mesmo mês, agora em 2017, o peso-pena voltou a executar o golpe para desnortear o seu adversário e vencer.

Foi no último final de semana, em ação no Titan FC 47, durante o duelo contra Sodiq Yusuff. Ainda no primeiro assalto, em uma disputa no clinche, Luis prendeu o braço do oponente e aplicou um seoi nage adaptado, no qual ele esconde seu corpo quase embaixo do oponente, e este não tem nada além do chão para aterrizar, sem uma das mãos para se proteger do impacto.

Com o golpe e um ataque forte por cima no ground and pound, o árbitro encerrou o combate que valeu o cinturão peso-pena da organização. A primeira vez que Gomez aplicou a sorrateira técnica foi no Fight Time 34, clique aqui e reveja!

Confira a técnica campeã no vídeo abaixo!