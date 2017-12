Lucas Hulk brilha e fatura ouro duplo no Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono da IBJJF

Share it

Os melhores atletas do Jiu-Jitsu seguiram um único caminho nesse final de semana, para buscar o ouro no Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono da IBJJF, realizado nos dias 16 e 17 de dezembro, em Anaheim, EUA. Último grande evento da temporada, o torneio trouxe grandes emoções para o fã da arte suave.

Na divisão de faixa-preta, o nome da vez foi o de Lucas Hulk. Depois de se jogar de cabeça na divisão de super pesados, subindo duas categorias, o craque da Atos fez bonito e faturou o ouro. Como se não bastasse, a fera não parou por aí, e mordeu o ouro também no aberto.

No peso, Hulk finalizou todas as suas lutas, inclusive a final contra João Assis (Checkmat), no estrangulamento norte-sul. Já no aberto, depois de mais uma vez finalizar todos até chegar na finalíssima, bateu o vice-campeão pesadíssimo João Gabriel Rocha (Soul Fighters), por uma queda (2 a 0), para garantir o duplo ouro com o sucesso no absoluto.

No feminino, as craques Ana Laura Cordeiro e Jéssica Flowers fecharam tanto o peso pesado quanto o absoluto para a Gracie Barra.

Na disputa por equipes, no masculino, a Atos foi a grande campeã, com 100, pontos, seguida pela PSLPB Cícero Costha, com 54 pontos, e com a Brasa CTA em terceiro, com 52 pontos. No feminino geral, a Gracie Barra somou 62 pontos pelo título, seguida pela Alliance, com 37 pontos, e com a Gracie Humaitá em terceiro, com 36.

Outros nomes conhecidos dos campeonatos, como Keenan Cornelius, Roberto Cyborg, João Miyao e Caio Terra ficaram com o ouro na competição. Confira abaixo a lista completa de pódios na faixa-preta!

Black / Adult / Male / Rooster

1 – Caio Terra – Brasa CTA

2 – Tomoyuki Hashimoto – Carpe Diem

3 – Jimmy Santiago III – Buffalo BJJ Academy

3 – Nobuhiro Sawada – Tri-Force Jiu-Jitsu Academy

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – João Ricardo Bordignon Miyao – PSLPB Cicero Costha

2 – Lucas dos Santos Pinheiro – AMBJJ – Alex Martins Brazilian Jiu-Jitsu

3 – João Pedro Oliveira Rodrigues – Soul Fighters BJJ

3 – Rene Eduardo Lopez – Brasa CTA

Black / Adult / Male / Feather

1 – Osvaldo Augusto Honorio Moizinho – Ares BJJ

2 – Pablo Mantovani Dutra – Atos Jiu-Jitsu

3 – Gianni Paul Grippo – Alliance

3 – Silvio Duran de Barros Saraiva – Vitor Shaolin BJJ

Black / Adult / Male / Light

1 – Renato Canuto – Zenith BJJ – Las Vegas

2 – AJ Agazarm – Gracie Barra

3 – Lachlan S. Giles – Absolute MMA Australia

3 – Rodrigo Lamounier de Freitas – Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Middle

1 – Josh Hinger – Atos Jiu-Jitsu

2 – Felipe Cesar Silva – Barbosa JJ

3 – Dante Leon – GF Team

3 – Michael Remiglio Liera Jr. – Atos Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Keenan Cornelius – Atos Jiu-Jitsu

2 – Murilo Santana – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Charles Negromonte Santos – ZR Team Association

3 – Diego Dias Ramalho – ZR Team Association

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Arnaldo Maidana – CheckMat

2 – Roberto Torralbas – Team Lloyd Irvin

3 – David Mitchell – Carlson Gracie

3 – Thiago Sá Fortes Silva – CheckMat International

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Lucas Daniel Barbosa – Atos Jiu-Jitsu

2 – João Francisco de Moraes Assis – CheckMat

3 – Aaron Michael Johnson – Unity Jiu-jitsu

3 – Eliot Andrew Kelly – Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Roberto “Cyborg” Abreu – Fight Sports

2 – João Gabriel de Oliveira e S. Rocha – Soul Fighters BJJ Connecticut

3 – Adam Bruce Sachnoff – 10th Planet Jiu Jitsu

3 – Jared Lynn Dopp – Ribeiro Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Lucas Daniel Silva Barbosa – Atos Jiu-Jitsu

2 – João Gabriel de Oliveira e S. Rocha – Soul Fighters BJJ Connecticut

3 – Jackson Sousa dos Santos – CheckMat

3 – Keenan Kai-James Cornelius – Atos Jiu-Jitsu

Black / Adult / Female / Light-Feather

1 – Patrícia Maria N. Fontes dos Santos – CheckMat

2 – Liwia Gluchowska – Absolute MMA Australia

3 – Fiona M. Watson – Fight Club

3 – Sofia Rosa Amarante – Fight Sports

Black / Adult / Female / Feather

1 – Ana Talita de Oliveira Alencar – Alliance

2 – Yasmine Clarisa Wilson – Roger Gracie Academy

Black / Adult / Female / Light

1 – Jena Rae Bishop – Gracie Humaita

2 – Heather H. Raftery – Atos Jiu-Jitsu

3 – Karen Deisy Antunes Girotto Borges – CheckMat

3 – Michelle Zonato Nicolini – CheckMat

Black / Adult / Female / Middle

1 – Raquel Dayne Kaleialoha Paaluhi – Zenith BJJ – Las Vegas

2 – Catherine Fuhro Perret – CheckMat

3 – Jess Corinne Fraser – Vanguard BJJ

3 – Renata Marinho Moreira – Alliance

Black / Adult / Female / Heavy

1 – Jessica da Silva Oliveira – Gracie Barra

2 – Ana Laura Gonçalves Cordeiro – Gracie Barra

3 – Maia Nicole Matalon – Fifty/50 Jiu-Jitsu

3 – Maria Malyjasiak – Zenith BJJ – Las Vegas

Black / Adult / Female / Open Class

1 – Jessica da Silva Oliveira – Gracie Barra

2 – Ana Laura Gonçalves Cordeiro – Gracie Barra

3 – Amanda Loewen – SBG International (SBGI)

3 – Ana Talita de Oliveira Alencar – Alliance