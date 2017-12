A importância do treino de Jiu-Jitsu ao ar livre, com o professor GMI Robson Alencar

Share it

Além de arte marcial reconhecida em todo o mundo, o Jiu-Jitsu deixa para seu alunos, além de alavancas e estrangulamentos, uma filosofia de vida baseada na saúde e bem estar, tanto do corpo quanto da mente. E nosso professor Robson Alencar, da GMI Alliance no Mato Grosso Sul, leva o mandamento a risca.

Próximo do fim do ano, Robson convocou seus alunos para um dia especial, com o dojô para ser montado fora das paredes da academia. Mochilas, kimonos e tatames foram divididos entre os atletas para encarar mais de uma hora de trilha no morro do Ernesto, em Campo Grande.

“Saímos 6h30 da manhã para a missão”, conta Robson Alencar. “O início da subida foi a 20km da cidade. Com partes íngremes e trilha fechada, fizemos em torno de uma hora de trajeto até o topo. Placas de tatame e equipamento ajudaram no aquecimento. Após montado, fizemos uma sessão de yoga antes do treino, no local em que o pessoal pula de parapente e asa delta.”

Para o professor, a união da equipe e a meta traçada para ser alcançada são só alguns dos motivos para realizar um treino deste tipo, com os benefícios da atividade física ao ar livre e o visual alucinante no topo da montanha.

“A ideia é consolidar o estilo de vida que o Jiu-Jitsu nos proporciona”, reflete Robson. “O espírito da camaradagem, desde a preparação da aventura, os cuidados de um com os outros, a superação das dificuldades e a sensação do desafio são somados a recompensa, ao desfrutar depois disso tudo de um momento de meditação, com práticas de yoga e respiração. Depois do treino, um banho de cachoeira para relaxar. O que mais um Jiu-Jiteiro de raiz pode querer?”

E você, amigo leitor, quando foi a última vez que fez um treino ao ar livre? Poste nos comentários!

Alliance MS

Academia ONFIT

Av. Noroeste N 920, Vila Planalto

Orla Morena, Campo Grande

# (67) 3305-8099

contato@alliancems.com.br

www.alliancems.com.br