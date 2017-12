Rafael dos Anjos domina Robbie Lawler e pede chance pelo cinturão do UFC

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e ex-campeão peso leve do UFC, Rafael dos Anjos fez mais uma apresentação de gala nos meio-médios, dessa vez na vitória por decisão contra o ex-campeão da divisão e número dois do ranking Robbie Lawler. A luta principal em questão, realizada no UFC Winnipeg nesse sábado, dia 16, foi considerada por especialistas como uma eliminatória para disputar o cinturão de Tyron Woodley, e ambos os competidores deram tudo de si no octógono.

Para garantir a vitória, Rafael usou a inteligência e seguiu firme na estratégia para o combate. Bom no boxe e com mãos pesadas, Lawler tocou pouco o brasileiro, que trabalhou forte no jogo de chutes baixos e clinche para evitar os golpes mais traumáticos do americano. No fim dos cinco assaltos, os jurados declararam vitória na decisão unânime, com os cinco rounds computados para Dos Anjos.

“Ele é um cara que luta para a frente, mas esse é meu jogo também”, disse Rafael em entrevista à Fox. “Lutando numa categoria mais pesadas, eu me sinto melhor, consigo lutar com mais pressão. Ele é maior que eu, mas eu estava tão forte quanto ele e tão bem preparado mentalmente. Consegui absorver alguns golpes que eu de repente não aguentaria no peso leve. Agora eu quero o cinturão dourado do UFC.”

Ainda no card, Glover Teixeira conseguiu virar o jogo para vencer Misha Cirkunov na divisão de meio-pesados. Depois de passar por problemas na trocação, Glover levou a luta para o solo e usou o Jiu-Jitsu para pegar as costas e tentar o mata-leão. Sem sucesso, o brasileiro montou, voltou a pegar as costas e, por cima, golpeou até a interrupção do árbitro.

Confira abaixo os resultados completos!

UFC Winnipeg

Winnipeg, Canadá

16 de dezembro de 2017

Rafael dos Anjos venceu Robbie Lawler na decisão unânime dos jurados

Josh Emmett nocauteou Ricardo Lamas aos 4min33s do R1

Santiago Ponzinibbio venceu Mike Perry na decisão unânime dos jurados

Glover Teixeira venceu Misha Cirkunov por nocaute técnico aos 2min45s do R1

Card preliminar

Jan Blachowicz venceu Jared Cannonier na decisão unânime dos jurados

Julian Marquez finalizou Darren Stewart na guilhotina aos 2min42s do R2

Chad Laprise venceu Galore Bofando por nocaute técnico aos 4min10s do R1

Nordine Taleb nocauteou Danny Roberts aos 59s do R1

John Makdessi venceu Abel Trujillo na decisão unânime dos jurados

Alessio Di Chirico venceu Oluwale Bamgbose por nocaute aos 2min14s do R2

Jordan Mein venceu Erick Silva na decisão unânime dos jurados