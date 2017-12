Rafael dos Anjos analisa ponto fraco de Robbie Lawler para vencer no UFC de hoje

Share it

Luta principal do UFC em Winnipeg, que rola na noite deste sábado, dia 16 de dezembro, o duelo entre Rafael dos Anjos e Robbie Lawler promete ser explosivo.

Ciente de que uma boa vitória pode lançá-lo de vez em uma disputa de cinturão contra Tyron Woodley, Rafael levará consigo, além da técnica em pé e do Jiu-Jitsu afiado, um plano de jogo bem traçado para surpreender o ex-campeão da categoria. Os pontos fracos do americano, analisados por Rafael, podem ser a chave para o sucesso.

“Em sua última luta, o ponto fraco foi o condicionamento”, analisou Rafael. “Ele começou muito forte mas não conseguiu definir o duelo. No segundo round ele diminuiu o ritmo e acelerou no terceiro round. Eu teria acabado com ele no segundo, pois eu sou agressivo, e se ele vem devagar contra mim para recuperar o fôlego eu teria acabado com a luta.”

Confira no vídeo abaixo toda a análise de RDA sobre a luta contra Lawler no combate principal do UFC de hoje!

UFC Winnipeg

Winnipeg, Canadá

16 de dezembro de 2017

Robbie Lawler x Rafael dos Anjos

Ricardo Lamas x Josh Emmett

Santiago Ponzinibbio x Mike Perry

Glover Teixeira x Misha Cirkunov

Card preliminar

Jan Blachowicz x Jared Cannonier

Julian Marquez x Darren Stewart

Chad Laprise x Galore Bofando

Tim Elliott x Pietro Menga

John Makdessi x Abel Trujillo

Alessio Chirico x Oluwale Bamgbose

Erick Silva x Jordan Mein

Nordine Taleb x Danny Roberts