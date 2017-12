Jiu-Jitsu: 3 passagens de guarda sem kimono na academia Domo

Share it

Já no clima do Mundial Sem Kimono da IBJJF, marcado para este final de semana, na Califórnia, vale a pena estudar três formas eficientes para passar a guarda em combates da modalidade. É o que ensinam os professores Christofer Biude e Wilson Ulhôa, no belo dojô da academia Domo, nossa GMI no Espírito Santo.

Na aula, Christofer ilustra duas opções da passagem sem kimono e uma terceira com a junção das duas iniciais. Sem o paletó para fazer as pegadas que facilitam na passagem, o professor trabalha com as mãos para movimentar o adversário no solo e abrir caminha para chegar na posição lateral.

Faça muitas repetições dessas movimentações e depois tente aplicar nos treinos e campeonatos, estudioso leitor. Confira no vídeo abaixo e observe a movimentação em detalhes!

