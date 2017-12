Lyoto Machida faz luta principal do UFC Belém contra americano invicto

Share it

Pela primeira vez, a região norte do Brasil receberá uma edição do maior evento de MMA do mundo. E para sua estreia, o UFC Belém escalou um nome de peso para encabeçar o card, agendado para o dia 3 de fevereiro.

Lyoto Machida, que viveu boa parte da vida na capital do Pará com sua família, terá a responsabilidade de fechar o evento. Ex-campeão peso meio-pesado do Ultimate, o Dragão fará a luta principal, na divisão dos médios, contra o ascendente Eryk Anders.

Invicto no MMA, Anders (10v-0d) vem de vitória contundente sobre Markus Maluko no UFC do último final de semana, em Fresno. Essa foi sua segunda conquista no Ultimante, após estrear com vitória sobre o, hoje aposentado, Rafael “Sapo” Natal.

Machida (22v-8d), nove anos mais novo que Anders, tem nessa luta a chance de se recuperar na organização. Lyoto vem de três derrotas seguidas, para Luke Rockhold e Yoel Romer em 2015, e depois de cumprir suspensão por doping retornou para encarar Derek Brunson no UFC São Paulo, em outubro deste ano, e acabou nocauteado.

E para você, amigo leitor, seria esta a chance de Lyoto retormar o trilho das vitórias, ou o brasileiro ex-campeão do Ultimate terá vida dura contra Eryk Anders? Comente conosco!