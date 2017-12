Jiu-Jitsu: O trunfo de Rafael dos Anjos para vencer Robbie Lawler no UFC deste sábado

Share it

Astro da luta principal do UFC Winnipeg, que rola no próximo sábado, dia 16 de dezembro, no Canadá, Rafael do Anjos terá pela frente a dura missão de bater Robbie Lawler na luta principal do evento. Para tal, RDA terá que contar muito com sua velocidade, força na trocação e um trunfo especial: sua habilidade no Jiu-Jitsu.

Mesmo sendo dono de fortes socos e chutes, além de muita inteligência no cage, o aplicado Rafael, ex-campeão dos leves, pode ter um caminho tortuoso a seguir se investir pesado na trocação contra Lawler, ex-campeão da divisão de peso meio-médio que busca contra RDA a chance de reconquistar uma chance pelo cinturão, hoje nas mãos de Tyron Woodley.

Dos Anjos mostrou, com suas finalizações no octógono, que sua habilidade no solo pode ser o diferencial, como em sua luta mais recente no octógono, contra Neil Magny. Para vencer, o brasileiro trabalhou bem por cima, estabilizou na montada, vislumbrou a brecha e atacou no kata-gatame.

Relembre o lance no vídeo abaixo e aqueça para o UFC deste sábado!

UFC Winnipeg

Winnipeg, Canadá

16 de dezembro de 2017

Robbie Lawler x Rafael dos Anjos

Ricardo Lamas x Josh Emmett

Santiago Ponzinibbio x Mike Perry

Glover Teixeira x Misha Cirkunov

Card preliminar

Jan Blachowicz x Jared Cannonier

Julian Marquez x Darren Stewart

Chad Laprise x Galore Bofando

Tim Elliott x Pietro Menga

John Makdessi x Abel Trujillo

Alessio Chirico x Oluwale Bamgbose

Erick Silva x Jordan Mein

Nordine Taleb x Danny Roberts