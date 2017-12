Jiu-Jitsu: O leglock sorrateiro de Cássio Francis no absoluto do Brasília Open

Share it

Último open realizado no Brasil em 2017, o Brasília Open de Jiu-Jitsu reservou grandes surpresas para o fã de arte suave no início deste mês.

Uma delas rolou no absoluto faixa-preta, no combate entre Cássio Francis (Gracie Barra) e Igor Marques (NS Brotherhood). Conhecido por sua perigosa guarda, Cássio mostrou sua habilidade por cima para finalizar o duelo, com um golpe sorrateiro e brutal.

Após inverter e tentar a passagem de guarda por cima, sem sucesso, Cassão buscou um atalho para vencer: Com a perna do adversário já na armadilha, Cássio laçou a canela do oponente e caiu com o leglock surpresa já no talo.

Confira o movimento rápido e letal de Cássio Francis no vídeo abaixo!