Jiu-Jitsu: A guilhotina campeã de Felipe Preguiça no ACBJJ 9

Share it

Três lutas, três finalizações e mais um cinturão na carreira. Com esse números que Felipe Preguiça fecha a temporada 2017 no Jiu-Jitsu profissional após conquistar o título sem kimono do ACBJJ, realizado no último sábado, dia 9 de dezembro, na Rússia.

Preguiça, na campanha vitoriosa, pegou Gutemberg Pereira (GFTeam) na chave de panturrilha. Depois, despachou Lucas Hulk (Atos) com uma guilhotina, e assim se credenciou para a final contra o local Abdurakhman Bilarov, que já havia finalizado Erberth Santos e Jackson Sousa naquela noite.

Para ficar com o título, Preguiça trabalho forte com seu jogo, sempre impondo o ritmo, até ser premiado no decorrer com a justa guilhotina que definiu a disputa.

Confira no vídeo abaixo a final completa entre Felipe Preguiça e Abdurakhman Bilarov!