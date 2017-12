Confira os destaques inscritos no Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono da IBJJF

Share it

Reta final do ano de 2017, mas quem acha que o calendário da temporada já encerrou está muito enganado. Nos dias 16 e 17 dezembro, em Anaheim, nos EUA, rola mais uma edição do Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono da IBJJF, torneio que reúne os melhores lutadores do planeta para disputas rápidas e ofensivas sem o tradicional paletó de algodão.

Nas chaves do adulto faixa-preta, como de costume, grandes nomes aparecem na lista de inscritos. Atletas do UFC, grandes nomes de destaque este ano e feras consagradas no esporte se misturam com novos talentos da arte suave, e o resultado será um torneio recheado de emoções.

A equipe de GRACIEMAG mergulhou na lista de inscritos e trouxe alguns destaques para o torneio, atletas com maiores chances de morder o ouro e outros que devemos ficar de olho.

Confira a seleção abaixo e poste nos comentários as suas apostas e outros nomes que deveriam integrar a lista!