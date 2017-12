Arremate para o armlock no Jiu-Jitsu, com Daniel Nova

Share it

Experiente professor de Jiu-Jitsu, forjado na tradicional escola Gracie Humaitá, no Rio de Janeiro, Daniel Nova traz consigo, além dos anos de estudo na arte suave, alguns macetes para sobrepujar com facilidade aquele adversário que se defende bem das finalizações.

Na aula de hoje, Daniel ensinou, ao lado do nosso GMI Vitor Terra, uma opção eficiente para finalizar no armlock, livrando a pegada do adversário que se defende com garra. Para tal, Daniel faz um apoio com os braços cruzados sobre o antebraço do oponente, para assim fazer ele uma pegada mão com mão e liberar o cadeado.

Note que o professor Daniel não exerce muita força com os braços: a alavanca feita com os cotovelos faz a torção necessária para liberar a pegada sem esforço. Confira os detalhes da posição no vídeo abaixo e aprenda mais este pulo do gato com o nosso parceiro Daniel Nova!