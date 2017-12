Roberto Godoi ensina ataque duplo do crucifixo no Jiu-Jitsu

Share it

Conhecido professor e competidor ferrenho, nosso GMI Roberto Godoi, líder da G13BJJ, tem na manga incontáveis truques para aprimorar o Jiu-Jitsu de sua legião de alunos. Vez ou outra, o professor solta uma dessas pérolas, e a de hoje veio especialmente para você, amigo leitor de GRACIEMAG.

Na aula, realizada em mais uma de suas inúmeras filiais, Godoi mostra como atacar o adversário que tenta se proteger na posição de quatro apoios. Para tal, o professor abre espaço com o joelho e envolve o braço oposto do inimigo, para dar o rolamento e sair com o crucifixo encaixado. De lá, o professor mostra dois ataques: ou finaliza na gola, ou usa o braço preso no crucifixo para fazer a alavanca e finalizar com uma torção.

Ficou curioso? Confira a posição no vídeo abaixo com a aula detalhada do nosso GMI Roberto Godoi!