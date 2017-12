Felipe Preguiça: três finalizações, um cinturão e muitas lições em Moscou

Share it

A temporada de Felipe Pena, o Preguiça, foi quase perfeita no segundo semestre. Após ser campeão de quase todos os campeonatos que participou, com destaque para o título do absoluto do ADCC, maior evento de luta agarrada do planeta, em setembro, agora o faixa-preta de Jiu-Jitsu fechou o ano em grande estilo.

Campeão do torneio com kimono do Absolute Championship Berkut Jiu-Jitsu (ACBJJ), Preguiça lutou no último sábado, 9 de dezembro, em Moscou, na Rússia, em busca de seu segundo cinturão do evento. Desta vez, o evento foi o GP sem kimono na categoria até 95kg, que Felipe venceu da melhor maneira possível: finalizou todos os seus três adversários. Preguiça comentou cada vitória em detalhes:

“A primeira vitória foi contra o Gutemberg Pereira, que finalizei na chave de panturrilha – ainda ganhei o bônus de finalização da noite por esta chave”, contou Preguiça. “Treinei bastante essa finalização e sabia que conseguiria aplicar em alguma das lutas do torneio. Na segunda luta, enfrentei o Lucas “Hulk”, da Atos. Nunca tinha lutado contra ele. Consegui finalizá-lo na guilhotina, no segundo round. Na final enfrentei o russo Abdurakhman Bilarov, que estava muito bem, já tinha finalizado o Erberth Santos e o Jackson Sousa do outro lado da chave. Mas também o peguei na guilhotina”.

Além do título e do bônus pela finalização mais bonita do evento, o faixa-preta formado pela Gracie Barra BH teve mais motivos para celebrar: ele não sofreu nenhum ponto no torneio.

“Estava muito bem preparado e me senti muito bem, estava com o condicionamento físico em dia. Não poderia ter sido melhor. Treinei muito e, graças a Deus, deu tudo certo e fechei o ano como queria, com chave de ouro”, concluiu Preguiça.