11 formas de escapar do cem-quilos sem usar força

Esta semana a Renzo Gracie Online Academy funciona como uma poderosa lanterna contra a escuridão que aflige milhares de praticantes de Jiu-Jitsu quando estão por baixo numa luta, sofrendo o amasso do cem-quilos do oponente. Apavorados, não conseguem enxergar caminhos seguros para escapar da pressão imposta pelo domínio lateral do adversário. A partir desta semana, no entanto, todo esse sofrimento vai passar. Os alunos vão aprender defesas extremamente técnicas e eficientes, ampliando o leque de bloqueios, raciocinando a respeito de cada mecânica defensiva e também sobre o oportunismo para aplicar contra-golpes.

A semana 4 do programa RGOA está organizada da seguinte forma:

Onze técnicas de defesa contra o domínio lateral.

Ouchi gari: a mecânica de derrubar, atacando com a perna por entre as pernas do oponente.

Qualidade de vida: Como harmonizar a sua vida de lutador de Jiu-Jitsu com a vida fora da academia, cheia de cobranças profissionais, pessoais e familiares?

Dia 1: Segunda-feira

Aula 1: Saída do cem-quilos com ponte diagonal

O adversário passou a sua guarda e chegou ao domínio lateral? O Mestre Renzo Gracie ensina uma forma para você escapar do sufoco, recorrendo a uma movimentação extremamente simples, a qual você deve praticar sempre que puder, no aquecimento das aulas na academia.

Aula 2: Erros a serem evitados durante a defesa do cem-quilos

Gregor Gracie ensina uma forma básica de repor a guarda quando o adversário alcança o domínio lateral e abraça a sua cabeça impondo pressão. Gregor alerta para diversos equívocos de posicionamento que você deve evitar.

Aula 3: Defesa para o cem-quilos com base trocada

Gregor segue uma dinâmica semelhante à do vídeo anterior, porém, desta vez, o adversário está de base trocada, o que requer alguns ajustes diferentes para viabilizar a reposição de guarda. A lógica no entanto continua a mesma: abrir espaço entre o tronco dos lutadores e infiltrar um joelho por entre esse espaço.

Dia 2: Terça-feira

Aula 4: O uso da esgrima para defender o cem-quilos

Gregor Gracie tenta esgrimar o adversário com o braço esquerdo. Isso possibilita que ele encontre espaço para se movimentar lateralmente e girar o corpo. Gregor sai de baixo do oponente, domina suas pernas e inverte o posicionamento caindo por cima.

Aula 5: Defesa do cem-quilos com ida para as costas

Caso o adversário se defenda do contra-ataque, veja uma variação muito eficiente, a qual leva ao domínio das costas do oponente.

Dia 3: Quarta-feira

Aula 6: Defesa do cem-quilos com ida para meia-guarda

Quando você busca a esgrima com o braço esquerdo, porém, o adversário o abraça com muito força e não permite que abra espaço para girar o corpo. Veja como você conseguirá espaço para “pescar” a perna do oponente com o pé em forma de gancho e fechar a meia-guarda.

Aula 7: Variação para a defesa do cem-quilos com ida para a meia-guarda

Você segue a movimentação defensiva ensinada no vídeo anterior, porém, na hora de “pescar” a perna do adversário, ele se afasta e evita o domínio da perna. Gregor mostra uma maneira bastante simples de resolver esse problema, capturando a perna com a mão que está livre.

Aula 8: Lifestyle – Em busca de equilíbrio

Como harmonizar a sua vida de lutador de Jiu-Jitsu com a vida fora da academia, cheia de cobranças profissionais, pessoais e familiares? O faixa-preta Bruno Fernandes tem ótimas dicas. Confira!

Dia 4: Quinta-feira

Aula 9: Defesa da norte-sul indo para o single-leg

Hoje o professor Gregor Gracie considera a possibilidade de o adversário progredir do cem-quilos para a posição norte-sul. Gregor ensina como você deve se antecipar à movimentação do oponente e, na sequência, como você pode contra-atacar.

Aula 10: Defesa da norte-sul com reposição de guarda

Se o adversário esparramar o peso, bloqueando o contra-ataque ensinado no vídeo anterior, Gregor demonstra uma maneira simples e segura de girar o corpo e repor a guarda.

Dia 5: Sexta-feira

Caso todas as alternativas estudadas até aqui se revelem inviáveis para a situação que você está vivendo no combate, Gregor Gracie demonstra um plano mais ousado, o qual induz você a se virar rapidamente de costas para o adversário, chegando a ficar com o corpo dobrado (pernas por sobre a cabeça). É assim que você vai encontrar espaço para, com uma brusca fuga dos quadris, repor a guarda.

Aula 12: Variação para a defesa do cem-quilos virando de costas

Se o adversário distribuir bem o peso e conseguir bloquear a movimentação demonstrada no vídeo anterior, Gregor Gracie ainda escapa do domínio lateral, esgrimando um dos braços do oponente e progredindo para as suas costas.

Aula 13: Ouchi gari

Assim como o osoto gari, o ouchi gari também é uma técnica de ashi waza. Porém, desta vez, você vai atacar com a perna por entre as pernas do oponente. Preste atenção num detalhe importante para amplificar a potência da queda.

Bônus: Documentário da última luta entre Roger Gracie e Marcus Buchecha



Disponível a todos os alunos da Renzo Gracie Online Academy (RGOA) a partir de 10 de dezembro, o documentário “Roger Gracie Legacy” revela momentos inéditos da preparação de Roger Gracie e Marcus Buchecha para “a luta do século”.

Confira lances de tensão nos bastidores do evento Gracie Pro, o trabalho de concentração junto aos técnicos no vestiário da arena, o refino das estratégias, as palavras de incentivo motivacional.

Narrado em primeira pessoa por Roger Gracie, o curta-metragem ajuda você a entender o que se passa na cabeça de um competidor de elite, antes, durante e depois de um grande desafio de Jiu-Jitsu.

E a semana 04 se encerra por aqui.

Bons treinos!