Jiu-Jitsu: A queda e a finalização relâmpago de Davi Ramos no UFC Fresno

Mesmo com uma finalização fulminante apresentada na luta principal do UFC Fresno, outro lance com refinado Jiu-Jitsu chamou a atenção dos fãs da arte suave na noite desse sábado, dia 9 de dezembro.

Davi Ramos, campeão do ADCC e agora atleta peso leve o UFC, entrou em ação no octógono mais famoso do mundo para encarar Chris Gruetzemacher. Depois de dois rounds equilibrados, Davi trouxe o que tem de melhor para a equação, e desbalanceou ao seu favor.

Após ficar por trás de Chris ainda em pé, Davi aplicou uma queda e rapidamente ganhou as costas, com um bote veloz no mata-leão. O ajuste foi feito ainda no giro, e só restou ao oponente dar os três tapinhas.

Confira o lance no vídeo abaixo!

UFC Fight Night: Swanson x Ortega

Fresno, EUA

9 de dezembro de 2017

Brian Ortega finalizou Cub Swanson na guilhotina aos 3min22s do R2

Gabriel Benítez venceu Jason Knight na decisão unânime dos jurados

Marlon Moraes nocauteou Aljamain Sterling a 1min07s do R1

Scott Holtzman venceu Darrell Horcher na decisão unânime dos jurados

Eryk Anders venceu Markus “Maluko” Perez na decisão unânime dos jurados

Benito Lopez venceu Albert Morales na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Alexis Davis venceu Liz Carmouche na decisão dividida dos jurados

Andre Soukhamthath venceu Luke Sanders por nocaute técnico a 1min06s do R2

Alex Perez finalizou Carls Tomas no triângulo de mão a 1min54s do R2

Frankie Saenz venceu Merab Dvashvili na decisão dividida dos jurados

Alejandro Perez venceu Iuri Marajó na decisão unânime dos jurados

Davi Ramos finalizou Chris Gruetzemacher no mata-leão aos 50s do R3

Trevin Giles venceu Antônio Braga Neto por nocaute técnico