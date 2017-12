Jiu-Jitsu: A guilhotina insistente de Brian Ortega na luta principal do UFC Fresno

Share it

Após 12 lutas muito disputadas no UFC Fresno, realizado na noite desse sábado, dia 9 de dezembro, tivemos uma grande encontro de pesos-penas na luta principal do evento.

Brian Ortega, invicto no MMA com 12 vitórias e um no contest, teria pela frente seu maior desafio no cage, contra o experiente Cub Swanson, 25 vitórias na carreira com 32 lutas e grandes nomes na lista de vítimas.

O duelo, programado para cinco assaltos, precisou de apenas dois para revelar o vencedor. Depois da primeira etapa, com fortes golpes conectados por Swanson e uma quase finalização de Ortega no triângulo de mão, o segundo round mostrou a força do Jiu-Jitsu de Brian.

Próximo à grade, Ortega aplicou uma joelhada e pulou com o bote na guilhotina. Swanson fez bem a defesa, mas Ortega soltou a pegada para logo em seguida insistir no seu golpe forte. A confiança na posição e o ajuste obrigaram Cub a se render com os três tapinhas e deixar a vitória para Brian Ortega.

Na mesma noite, quatro brasileiros entraram em ação: Davi Ramos finalizou Chris Gruetzemacher no mata-leão e Marlon Moraes nocauteou Aljamain Sterling com uma joelhada, enquanto Markus Maluko, Iuri Marajó e Antônio Braga Neto acabaram superados no cage.

Confira no vídeo abaixo a finalização de Brian Ortega na luta principal e os resultados completos!

UFC Fight Night: Swanson x Ortega

Fresno, EUA

9 de dezembro de 2017

Brian Ortega finalizou Cub Swanson na guilhotina aos 3min22s do R2

Gabriel Benítez venceu Jason Knight na decisão unânime dos jurados

Marlon Moraes nocauteou Aljamain Sterling a 1min07s do R1

Scott Holtzman venceu Darrell Horcher na decisão unânime dos jurados

Eryk Anders venceu Markus “Maluko” Perez na decisão unânime dos jurados

Benito Lopez venceu Albert Morales na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Alexis Davis venceu Liz Carmouche na decisão dividida dos jurados

Andre Soukhamthath venceu Luke Sanders por nocaute técnico a 1min06s do R2

Alex Perez finalizou Carls Tomas no triângulo de mão a 1min54s do R2

Frankie Saenz venceu Merab Dvashvili na decisão dividida dos jurados

Alejandro Perez venceu Iuri Marajó na decisão unânime dos jurados

Davi Ramos finalizou Chris Gruetzemacher no mata-leão aos 50s do R3

Trevin Giles venceu Antônio Braga Neto por nocaute técnico aos 2min27s do R3