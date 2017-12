Vídeo: Mackenzie Dern segue imbatível no MMA e finaliza com o Jiu-Jitsu no Invicta 26

Share it

Quatro armlocks em oito lutas de MMA já seriam um prato cheio por si só para os fãs de Jiu-Jitsu, mas o Invicta FC 26, realizado nessa sexta-feira, dia 8 de dezembro, trouxe uma conhecida das baias dos Mundiais para fincar ainda mais sua bandeira no esporte de luvinhas.

Mackenzie Dern, com quatro vitórias e nenhuma derrota após migrar para o MMA, chegou para estrear no Invicta contra Kaline Medeiros, com 14 lutas na carreira e vindo de uma tentativa sem sucesso de conquistar o cinturão peso-palha.

No duelo, Mackenzie mostrou mais uma vez sua evolução na trocação, com fortes golpes conectados em pé. Contudo, após dois assaltos com maioria do combate no alto, Mack liquidou a fatura no solo, após quedar, montar e pegar no armlock e somar cinco sucessos no cartel perfeito no MMA. Reveja no vídeo abaixo.

Outro armlock que animou no evento foi o da brasileira Virna “Carcará” Jandiroba. Também estrante no evento, a “Demian Maia de saias” mostrou seu Jiu-Jitsu fino com a sequência que rendeu a vitória: após quedar, Virna passou, montou, atacou no braço e conseguiu esticar com sucesso o armlock sobre Amy Montenegro no primeiro assalto. Confira a 12ª vitória do cartel invicto da baiana.

Na luta principal, depois de cinco assaltos de uma verdadeira guerra, Jennifer Maia foi superior e defendeu o cinturão peso-mosca ao bater Agnieszka Niedzwiedz.

Confira os resultados completos:

InvictaFC 26

Kansas, Missouri – EUA

9 de dezembro de 2017

Jennifer Maia venceu Agnieszka Niedzwiedz na decisão unânime dos jurados

Mackenzie Dern finalizou Kaline Medeiros no armlock aos 4min45s do R3

Janaisa Morandin venceu Kinberly Novaes na decisão unânime dos jurados

Vanessa Porto venceu Milana Dudieva por nocaute técnico aos 3min02s do R3

Virna Jandiroba finalizou Amy Montenegro no armlock aos 2min50s do R1

Amber Brown venceu Tessa Simpson no armlock aos 50s do R1

Karina Rodriguez venceu Christine Ferea na decisão unânime dos jurados

Kay Hansen finalizou Emilee Prince no armlock a 1min23s do R1