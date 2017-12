Roberto Gordo analisa “nova estreia” de Braga Neto no UFC deste sábado

Share it

Depois de longo período de inatividade, após uma série lesões, o campeão mundial de Jiu-Jitsu Antônio braga Neto está pronto para voltar ao octógono. A fera entra em ação no UFC Fresno, neste sábado, dia 9 de dezembro, contra Trevis Giles, na divisão de médios.

Para analisar o retorno de Braga, conversamos com o seu professor no Jiu-Jitsu e MMA, Roberto Gordo, nosso GMI da Star BJJ Academy e respeitado instrutor que tem sob sua tutela grandes nomes do tatame e das luvas.

“Começou quando ele se recuperou 100% das lesões”, disse Gordo. “Ele voltou para o Rio logo após, mais ou menos em junho. Estava com muita vontade de treinar e competir, mas sem pressa de voltar ao ápice. Estava meio acima do peso e tal. Foi daí que o empresário marcou a luta no UFC, e ele acelerou o processo, com treinos na Tropa Thay com o Eduardo Pachu, inclusive.

“Depois, Braga veio para os EUA e continuou o camp com o Babalu na Kings MMA, ele já havia auxiliado um camp do Werdum e conheceu o Rafael Cordeiro junto de sua equipe. Nesse meio tempo eu terminei meu contrato de professor em Abu Dhabi e consegui acompanhar a reta final da preparação.

“Ele está ótimo apesar dos 3 anos de inatividade. Ele está com muita vontade, parece até uma nova estreia no UFC.”

E você, amigo leitor, como acha que será o retorno de Braga Neto após o longo hiato? Será que vem finalização por aí? Comente conosco!

UFC Fight Night: Swanson x Ortega

Fresno, EUA

9 de dezembro de 2017

Cub Swanson x Brian Ortega

Jason Knight x Gabriel Benítez

Marlon Moraes x Aljamain Sterling

Scott Holtzman x Darrell Horcher

Eryk Anders x Markus Maluko

Albert Morales x Benito Lopez

Card preliminar

Alexis Davis x Liz Carmouche

Luke Sanders x Andre Soukhamthath

Carls John de Tomas x Alex Perez

Frankie Saenz x Merab Dvalishvili

Alejandro Perez x Iuri Majaró

Chris Gruetzemacher x Davi Ramos

Antônio Braga Neto x Trevin Giles