Share it

Documentário revela os bastidores da segunda luta entre Roger e Buchecha, e analisa a preparação, as técnicas e as estratégias dos dois ídolos do Jiu-Jitsu para o grande duelo

Você já deve ter visto na internet a luta entre Roger Gracie e Marcus Buchecha, realizada no evento Gracie Pro, no dia 23 de julho de 2017. Chegou a hora de ir além do mero registro do combate e aprender muitas lições com o documentário “Roger Gracie Legacy”. Produzido pela Gallerr, o curta-metragem revela momentos inéditos da preparação dos atletas para o duelo, além de lances de tensão nos bastidores do evento.

Veja o trabalho de concentração junto aos técnicos no vestiário da arena, o refino das estratégias e as palavras de incentivo motivacional.



Narrado em primeira pessoa por Roger Gracie, o documentário ajuda você a entender o que se passa na cabeça de um competidor de elite, antes, durante e depois de um grande desafio de Jiu-Jitsu. Roger ainda analisa o seu estado emocional naquela tarde de julho e confessa que se sentia nervoso, apesar de não deixar isso transparecer em seu semblante.

Outro destaque do documentário é a captação da voz de Renzo Gracie, que fez o córner de Roger ao longo de todo o combate. Também é muito valiosa as considerações de Roger enquanto revê os trechos cruciais do confronto, como por exemplo os cinco minutos iniciais, quando frustrou Buchecha com bloqueios eficientes às entradas de queda.

O documentário “Roger Gracie Legacy” está disponível a todos os alunos da Renzo Gracie Online Academy. Se você ainda não faz parte da turma de alunos da RGOA, clique aqui e revolucione o seu Jiu-Jitsu. Renzo e sua equipe montaram um programa semanal de aulas para complementar os seus treinos, suas rotinas, e seu estilo de vida no Jiu-Jitsu. A RGOA funciona como o parceiro ideal para auxiliar você ao longo de sua trajetória pelo universo da arte suave.