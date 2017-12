GSP deixa cinturão do UFC; Whittaker encara Rockhold pelo título dos médios

Share it

Depois de finalizar Michael Bisping no UFC 217 e conquistar o cinturão peso médio do UFC, Georges St-Pierre acumulou seu segundo título na organização, em categorias diferentes, e voltou a fazer história na organização. Contudo, uma notícia bombástica chegou ao conhecimento do público nas primeiras horas desta sexta-feira, dia 8 de dezembro. Por complicações médicas, GSP deixou seu cinturão vago, e temos um novo campeão na categoria, já com data e desafiante agendados.

Robert Whittaker, até então campeão interino da divisão, após superar Yoel Romero, se torna campeão linear dos médios, e terá pela frente o ex-dono da cinta Luke Rockhold, no dia 10 de fevereiro, no UFC 220, em Perth, na Austrália.

Whittaker (19v, 4d) vem de grande sequência com oito vitórias seguidas. Além de Romero, enfileirou outros nomes do peso médio, como Ronaldo Jacaré, Derek Brunson, Uriah Hall e Rafael Sapo. Nascido na Nova Zelândia, Robert viveu boa parte da vida na Austrália, e fará a luta em Perth com a vantagem da torcida ao seu favor.

Já Rockhold (16v, 3d), ex-campeão do UFC e do Strikeforce, chega com sede de recuperar o seu título, perdido na luta contra Michael Bisping em junho de 2016. Após meses de campanha para lutar contra Bisping pelo cinturão, sem obter sucesso, Luke terá sua chance, agora contra o mais jovem e bem mais complicado Whittaker.

E para você, amigo leitor, quem sairá vencedor: o novo campeão Whittaker ou o desafiante sedento Rockhold? Deixe nos comentários!