Jiu-Jitsu: Os segredos da De la Riva ofensiva, com Cícero Costha

Líder do Projeto Social Lutando Pelo Bem (PSLPB), Cícero Costha treinou em seu tatame feras como Leandro Lo, Paulo e João Miyao, Luiza Monteiro e muitos outras feras do Jiu-Jitsu que brilham mundo a fora.

Com sua humildade e jeito simples de ensinar, o querido professor guarda por traz do sorriso um competidor implacável, com muitas opções da guarda que consagrou seus alunos mais famosos.

Para conhecer um pouco desses segredos, GRACIEMAG visitou os tatames da PSLPB Cícero Costha, e escalou o professor, juntamente com o pupilo Caio Caetano, para uma demostração.

No vídeo, recuperado de nossos arquivos, Cícero mostra alguns dos muitos ataques que guarda na manga, a maioria deles partindo da guarda De la Riva. Confira a movimentação, estude as pegadas e transições, e tenha mais armas no seu arsenal da guarda De la Riva!