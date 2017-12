Felipe Preguiça parte em busca de segundo cinturão no ACBJJ neste sábado

Share it

Embalado pela conquista do ADCC, Felipe Preguiça já está em Moscou, na Rússia, em busca de mais um título importante na temporada. Ele irá disputar no dia 9 de dezembro o GP sem kimono do ACBJJ (Absolute Championship Berkut Jiu-Jitsu) na categoria até 95kg. O faixa-preta de Jiu-Jitsu tentará conquistar seu segundo cinturão no evento, já que foi campeão do torneio de kimono este ano.

“Será um GP bem difícil”, analisa Preguiça. “Assim como foi o outro que disputei. Tem grandes nomes no torneio, mas eu estou muito bem preparado e muito motivado. Venho embalado pela conquista do ADCC e dei continuidade no treinamento. Já venci o torneio com kimono e, caso conquiste também o sem kimono, serei o único do evento a possuir os dois cinturões”, disse Preguiça.

O torneio contará com oito lutadores, entre eles Erberth Santos, Jackson Sousa, João Assis e Gutemberg Pereira. Para faturar o título, Preguiça terá que vencer três oponentes. Apesar disso, o campeão do ADCC sabe o que precisa fazer para subir no lugar mais alto do pódio.

“O mais importante para um torneio como esse é estar bem treinado, até porque as regras são de três à cinco rounds, então são lutas bem mais longas e exigem mais do condicionamento físico. Estou bem preparado e tecnicamente estou afiado também”, declarou.

O ano de 2017 tem sido especial na carreira de Felipe Preguiça, que venceu praticamente todos os torneios que disputou. Por isso, o faixa-preta espera fechar o ano com mais uma grande conquista.

“Com certeza foi um dos meus melhores anos. Tudo o que disputei, eu ganhei, a não ser o Mundial da IBJJF. Mas fui campeão do World Pro de Abu Dhabi, do ADCC, ganhei o cinturão do ACBJJ de kimono. Lutei bastante esse ano e, com certeza, foi excelente. Espero fechar o ano com chave de ouro conquistando esse GP”, encerrou o casca-grossa.