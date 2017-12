4° Prêmio Top Ranking coroou os melhores do Jiu-Jitsu gaúcho na temporada 2017

Share it

A 4ª edição do Prêmio de Top Ranking foi realizada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre no último sábado, dia 2 de dezembro, e contou com a presença da elite do Jiu-Jitsu gaúcho.

Com excelente atuação, a academia Alliance Mario Reis sagrou-se a melhor equipe da temporada Prime de Jiu-Jitsu pelo segundo ano consecutivo, e conquistou, além do troféu mais desejado do circuito, uma vaga na comissão técnica de professores que acompanhará a Seleção Prime Top Ranking para o Mundial de Jiu-Jitsu IBJJF 2018, nos Estados Unidos. Já a equipe Scorpyon e a equipe Alex Tchaka e Michel Maia conquistaram a segunda e terceira colocação no Ranking Geral, respectivamente.

Os melhores atletas da temporada foram coroados como TOP RANKING de 2017. O prêmio coloca os atletas no topo desta modalidade esportiva no estado do Rio Grande Sul e garante uma vaga na Seleção Prime de Jiu-Jitsu rumo às competições internacionais (Mundial de Jiu-Jitsu IBJJF e Mundial Master 2018 nos Estados Unidos) e para maior campeonato nacional da modalidade (Campeonato Brasileiro CBJJ) – conforme as categorias beneficiadas.

Na categoria adulto masculino, quem conquistou o lugar mais alto na faixa-branca foi o atleta Carlos Fritzen da Equipe A. Entre os faixas-azuis, quem faturou o título foi o atleta Willian Rabuske da ATMMBJJ. O atleta Guilherme Cleovan, da Academia Scorpyon, garantiu o bi-campeonato na faixa-roxa, e na faixa-marrom o atleta Fabio Alano “Kamikaza”, da Alliance MR, foi coroado Top Ranking. Na faixa-preta, quem assume o reinado é o atleta Giovanne Guedes, da Alliance MR.

Quem conquistou o topo no Ranking Geral da categoria adulto feminino foi a atleta Iasmin Casser, da Academia Boxer. Na categoria NO GI, quem assumiu a liderança foi o atleta Henrique Zammim, da Garra Team.

O atleta Vinicius Lacerda, da Alliance MR, entra para o hall dos Top Ranking Prime na disputada categoria master 1. Já no master 2-3 o atleta Daniel Lopes, da Academia Julio Secco, sagrou-se Top Ranking. Entre as veteranas, a atleta Luiziane Pedroso assume a liderança e garante o título no master feminino.

Entre a nova geração do Jiu-Jitsu, a atleta Julia Nascimento, da Scorpyon, garante os louros e a primeira colocação no ranking geral juvenil Masc/Fem. Nas inéditas categorias para a conquista do título de Top Ranking Prime, o atleta Caio Moraes, da Scorpyon, assume o topo do ranking na sub15 (Masculino e Feminino). Já na categoria Kids, o atleta Murilo Cardoso, da Guetho Jiu-Jitsu, garante a primeira colocação no ranking geral e o título de Top Ranking , seguido pelos atletas Enzo Farias, da Equipe A, que conquistou a segunda colocação, e os atletas Wesley Costa, da Alliance, e Eduarda Moaraes, da Scorpyon, que conquistaram a terceira colocação.

Congratulações a todos os mestres, professores, atletas e parceiros. Mais uma temporada da Copa Prime de Jiu-Jitsu foi encerrada com chave de ouro. O próximo ano promete grandes combates e a primeira batalha do Circuito Prime já esta agendada para o dia 21 de janeiro de 2018. Preparem-se muitas novidades estão por vir.

(Fonte: Assessoria de imprensa)